Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti

Türkiye’de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren en az 3000 TL aylık ödemeler yapılacak. SGK tarafından duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı olan Özgür Erdursun resmi Twitter adresi üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamada en az 3012, en az 6025 TL ödeme yapılacağını duyurdu. İşte detayları...

Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Özgür Erdursun Twitter üzerinden şu ifadeleri kullanarak açıklamada bulundu:

“Deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsiz kalan kişilere son 3 senede minimum 600 gün primi var ise 600 – 899 günü olanlar 6 ay, 900 ila 1079 günü olanlar 8 ay, 1080 günü olan kişiler ise 10 ay işsizlik maaşı alarak, sağlıktan da yararlanabilecektir. Bu dönemde işsizlik maaşı minimum 3012, maksimum 6025 TL arasıdır.”

Son 3 senede en az 600 günü olanlar alıyor

SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamada son 3 senede en az 600 primi bulunan kişiler depremde işsiz kaldıysa işsizlik maaşından faydalanabilecekler. Vatandaşların bu zorlu gününde işsizlik maaşı ile alakalı olan diğer şartlar yerine göz önünde bulundurulacak durumlar şunlar:

600 – 899 gün arasında prim gün sayısı olanlar 6 ay işsizlik maaşı alabilecek.

900 ila 1079 gün arasında prim gün sayısına sahip olanlar 8 ay boyunca işsizlik maaşı alabilecekler.

1080 gün ve üzerinde olanlar ise 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanabileceklerdir.

İşsizlik maaşı ödemesi ne kadar yapılıyor?

İşsizlik maaşı ödemeleri yukarıda belirtilen prim gün sayısı çerçevesinde hesaplanacaktır. Buna göre minimum 600 ila 899 gün arasında olanlar en az, 1080 üzeri prim gün sayısına sahip olanlar ise en fazla miktarla işsizlik maaşından faydalanabilecektir.

İşsizlik maaşı ödemeleri yapılırken en az 3 bin 12 TL, en fazla ise 6 bin 25 TL olarak vatandaşlara prim gün sayısına göre belirtilen ay kadar ödemeler yapılacaktır.

İşsizlik maaşı nedir?

İşsizlik maaşı diğer bir deyim ile işsizlik ödeneğidir. Vatandaşların sigortalı olarak çalıştıkları işten gerekli şartalara uygun biçimde ayrılması - çıkarılması durumunda devlet tarafından ödeme yapılmaktadır. İşsiz kalınan dönem süresince, kişinin prim gün sayısına bağlı olarak belirlenen miktarda ve belirlenen aylar süresince öödeme yapılmaktadır.