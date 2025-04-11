Aylık 41.667 TL taksitle sıfır faizle TOGG müjdesi

Bu kapsamda, Togg’un T10X serisi araçlarında sunulan kampanya, hem bireysel müşterilere hem de kurumsal kullanıcılara farklı kredi seçenekleriyle avantaj sağlamayı hedefliyor.

Bireysel Kullanıcılara Özel Finansman Fırsatları

Şirket, T10X V2 modeli için iki farklı kredi seçeneği sunuyor. Bireysel kullanıcılar, 500 bin TL kredi tutarında yüzde sıfır faizle 12 aylık vade seçeneğinden faydalanabileceği gibi; 1 milyon TL krediye kadar olan seçenek için 48 aylık vadeyi tercih edebilecek. Bu esnek ödeme imkanları, kullanıcıların bütçelerine uygun tercihler yaparak yerli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırıyor.

Kurumsal Kullanıcılara Yönelik Avantajlar

Kurumsal müşteriler de Togg’un sağladığı sıfır faizli finansman kampanyasından yararlanıyor. Kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 500 bin TL kredi desteğini 48 ay vadeyle kullanarak T10X serisine yatırım yapma imkanı buluyor. Bu destek, işletmelerin filo veya firmalarına yerli otomobil kazandırma sürecinde önemli bir finansal avantaj oluşturuyor.

Opsiyon Fiyatlarında Güncelleme

Yaklaşık 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan T10X opsiyon fiyatlarında yapılan düzenlemeler, kampanyanın yan ürünü olarak dikkat çekiyor. Şirketin açıklamasına göre; 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin TL, panoramik cam tavan 50 bin TL ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin TL olarak güncellendi. Bu revizyon, müşterilerin opsiyonel donanım tercihlerini daha şeffaf ve hesaplanabilir hale getiriyor.