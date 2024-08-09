Aylık 3.200TL taksitle 450.000 TL kredi: Ziraat Bankası'ndan 120 ay vadeli destek veriliyor

Ortak Konut Kredisi Kampanyası, düzenli gelire sahip olan en az iki, en fazla beş kişiye kadar gruplara bu imkanı tanımaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen ortaklardan en az birinin kredi kullanması mümkündür. Kredi miktarı, alınacak olan konutun bağımsız değerleme kuruluşlarınca belirlenen piyasa değerine dayanarak hesaplanır. Ayrıca, gayrimenkul üzerine ipotek konulması şartı aranmakta ve gerek duyulduğunda ek güvenceler talep edilebilmektedir.

Avantajlı Ödeme Koşulları ve Faiz Oranları

Ziraat Bankası, çeşitli vadelerde ve miktarlarda kredi seçenekleri sunarak geniş bir yelpazede ihtiyaçlara cevap vermektedir. Örneğin, 10 yıl vadeli 450.000 TL tutarında bir konut kredisi için aylık ödeme miktarı 15.965,24 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bu krediyi beş kişi birlikte kullanırsa, her birinin aylık ödemesi yaklaşık 3.200 TL olacaktır.

Nasıl Başvurulur?

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilirler. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası web sitesi ziyaret edilmelidir.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, ev sahibi olmak isteyen bireyler için kapsamlı bir rehber niteliğindedir. Her geçen gün artan konut fiyatları karşısında, bankanın sunduğu bu finansman seçenekleri, birçok kişinin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme şansı sunmaktadır.