Aygaz, İpragaz, Bizimgaz'a okkalı zam; 2 12 24 45 kg tüp fiyatları arşa çıktı

Sektörün önde gelen firmaları Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, yeni fiyat listelerini kamuoyuyla paylaştı. Bu zamlar, hane halkından sanayiye kadar geniş bir kesimi etkiliyor.

Aygaz'ın Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik çeşitli tüp seçenekleri sunuyor. Yeni fiyat listesine göre:

2 kg Mini Ev Tüpü: 207,00 TL

12 kg Tombul Ev Tüpü: 913,00 TL

12 kg Maksi Tombul Tüp: 902,00 TL

12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 913,00 TL

Bu fiyatlar, Aygaz'ın resmi internet sitesinde de yer almaktadır.

İpragaz'ın Güncel Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz da yeni yıl itibarıyla tüp gaz fiyatlarını güncelledi. Açıklanan yeni fiyatlar şu şekildedir:

2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL

12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL

24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL

45 kg Propan Tüp: 3.520,00 TL

Bu fiyatlar, İpragaz'ın resmi kaynaklarından alınmıştır.

Bizimgaz'ın Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz da 2025 yılına güncellenmiş fiyatlarla girdi. Yeni fiyat listesi şu şekildedir:

2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL

12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL

24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL

45 kg Propan Tüp: 3.520,00 TL

Bu bilgiler, Bizimgaz'ın resmi duyurularından derlenmiştir.

Tüp gaz fiyatlarındaki bu artışın arkasında, uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi çeşitli faktörler bulunuyor.

Kaynak: Gazeteoku.com