GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Aygaz, İpragaz, Bizimgaz'a okkalı zam; 2 12 24 45 kg tüp fiyatları arşa çıktı

Türkiye'de 2025 yılına girilmesiyle birlikte tüp gaz fiyatlarında artış yaşandı.

Aygaz, İpragaz, Bizimgaz'a okkalı zam; 2 12 24 45 kg tüp fiyatları arşa çıktı

Sektörün önde gelen firmaları Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, yeni fiyat listelerini kamuoyuyla paylaştı. Bu zamlar, hane halkından sanayiye kadar geniş bir kesimi etkiliyor.

Aygaz'ın Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik çeşitli tüp seçenekleri sunuyor. Yeni fiyat listesine göre:

2 kg Mini Ev Tüpü: 207,00 TL
12 kg Tombul Ev Tüpü: 913,00 TL
12 kg Maksi Tombul Tüp: 902,00 TL
12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 913,00 TL

Bu fiyatlar, Aygaz'ın resmi internet sitesinde de yer almaktadır.

İpragaz'ın Güncel Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz da yeni yıl itibarıyla tüp gaz fiyatlarını güncelledi. Açıklanan yeni fiyatlar şu şekildedir:

2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL
12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL
24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL
45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL
45 kg Propan Tüp: 3.520,00 TL

Bu fiyatlar, İpragaz'ın resmi kaynaklarından alınmıştır.

Bizimgaz'ın Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz da 2025 yılına güncellenmiş fiyatlarla girdi. Yeni fiyat listesi şu şekildedir:

2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL
12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL
24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL
45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL
45 kg Propan Tüp: 3.520,00 TL

Bu bilgiler, Bizimgaz'ın resmi duyurularından derlenmiştir.

Tüp gaz fiyatlarındaki bu artışın arkasında, uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi çeşitli faktörler bulunuyor. 

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları
SON HABERLER
Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme 2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları