Ayda 5.833 TL taksitle faizsiz kredi veriliyor

Enpara.com’un HangiKredi iş birliği ile sunduğu bu özel kampanya, hem hızlı hem de uygun bir nakit çözümü sunuyor. İşte kampanyanın önemli ayrıntıları:

Kampanya Süresi:

1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya Koşulları:

Sadece Enpara müşterisi olmayan kişiler için geçerlidir.

Başvurular, yalnızca HangiKredi platformu üzerinden yapılabilir.

Kredi Özellikleri:

Maksimum kredi tutarı: 35.000 TL

Maksimum vade: 6 ay

Aylık taksit: 5.833 TL

Faiz oranı: %0 (faizsiz).

Dosya masrafı ve tahsis ücreti yok!

Hayat Sigortası:

Kampanya kapsamında kredi kullanımında hayat sigortası yapılmaktadır.



Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Başvurular sırasında yapılan kredi skoru değerlendirmesine göre banka tarafından uygun kredi tutarı ve vadesi belirlenir. Başvuru onaylanırsa, faizsiz kredi fırsatından hemen faydalanabilirsiniz.

Not: Kampanya kapsamında kredi başvurularının değerlendirilmesi tamamen Enpara.com kredi politikalarına göre yapılır. HangiKredi, kullanıcıların banka ürünlerini karşılaştırmasına ve güvenli başvuru yapmasına olanak sağlar.



Kaynak: Gazeteoku.com