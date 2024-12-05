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Ayda 5.833 TL taksitle faizsiz kredi veriliyor

Yeni yıl yaklaşırken nakit ihtiyaçları artış gösteriyor. Bu süreçte bütçesini zorlamadan nakit desteği arayanlar için Enpara.com’dan büyük bir fırsat duyuruldu! 2024 yılı sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında 35.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Ayda 5.833 TL taksitle faizsiz kredi veriliyor

Enpara.com’un HangiKredi iş birliği ile sunduğu bu özel kampanya, hem hızlı hem de uygun bir nakit çözümü sunuyor. İşte kampanyanın önemli ayrıntıları:

Kampanya Süresi:

1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya Koşulları:

Sadece Enpara müşterisi olmayan kişiler için geçerlidir.
Başvurular, yalnızca HangiKredi platformu üzerinden yapılabilir.
Kredi Özellikleri:

Maksimum kredi tutarı: 35.000 TL
Maksimum vade: 6 ay
Aylık taksit: 5.833 TL
Faiz oranı: %0 (faizsiz).
Dosya masrafı ve tahsis ücreti yok!

Hayat Sigortası:

Kampanya kapsamında kredi kullanımında hayat sigortası yapılmaktadır.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Başvurular sırasında yapılan kredi skoru değerlendirmesine göre banka tarafından uygun kredi tutarı ve vadesi belirlenir. Başvuru onaylanırsa, faizsiz kredi fırsatından hemen faydalanabilirsiniz.

Not: Kampanya kapsamında kredi başvurularının değerlendirilmesi tamamen Enpara.com kredi politikalarına göre yapılır. HangiKredi, kullanıcıların banka ürünlerini karşılaştırmasına ve güvenli başvuru yapmasına olanak sağlar.

Kaynak: Gazeteoku.com

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