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Ayçiçek yağında tarihi indirim; PTTAVM, Migros, Tarım Kredi 5 litre yağ fiyatlarını düşürdü!

Her hafta farklı kampanyalarla tüketicinin yüzünü güldüren Migros, CarrefourSA ve PTTAVM, bu kez 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarında dikkat çeken indirimler yaptı.

Ayçiçek yağında tarihi indirim; PTTAVM, Migros, Tarım Kredi 5 litre yağ fiyatlarını düşürdü!

Gıda fiyatları karşısında ekonomik alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için önemli fırsatlar sunuluyor. İşte marka marka güncel fiyatlar ve detaylar…


En Uygun 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları

1. Biryağ 5 LT Ayçiçek Yağı Teneke

Fiyat: 199,95 TL
Satıcı: CarrefourSA
Litre Fiyatı: 39,99 TL/lt

2. Yudum 5 LT Ayçiçek Yağı Teneke

Fiyat: 224,90 TL
Satıcı: Şok (+8 satıcı)
Litre Fiyatı: 44,98 TL/lt

3. Torku Ayçiçek Yağı Pet 5 LT

Fiyat: 229,00 TL
Satıcı: A101 (+4 satıcı)
Litre Fiyatı: 45,80 TL/lt

4. Komili 5 LT Ayçiçek Yağı Teneke

Fiyat: 235,00 TL
Satıcı: A101 (+5 satıcı)
Litre Fiyatı: 47,00 TL/lt

5. Abalı 5 LT Ayçiçek Yağı

Fiyat: 295,95 TL
Satıcı: Migros (+2 satıcı)
Litre Fiyatı: 59,19 TL/lt

6. Carrefour 5 LT Ayçiçek Yağı Pet

Fiyat: 289,00 TL
Satıcı: CarrefourSA (+2 satıcı)
Litre Fiyatı: 57,80 TL/lt

7. Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 LT

Fiyat: 315,00 TL
Satıcı: Hakmar Ekspress (+5 satıcı)
Litre Fiyatı: 63,00 TL/lt

8. Tarım Kredi 5 LT Ayçiçek Yağı Pet

Fiyat: 339,00 TL
Satıcı: PTTAVM
Litre Fiyatı: 67,80 TL/lt

Tasarruf İpuçları: Yağ Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satıcılar arasında fiyat farkı olabiliyor. İndirimleri ve kampanyaları takip ederek en uygun fiyatı bulun. 5 litre gibi büyük ambalajlar, litre başına daha uygun fiyat sunar. CarrefourSA, Migros ve PTTAVM gibi güvenilir satıcıları tercih edin.

Güncel Fiyatlar İçin Kaynak: 

Fiyat karşılaştırmalarını ve güncel kampanyaları takip etmek için Cimri.com’da 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları linkini ziyaret edebilirsiniz.

Derleme: gazeteoku.com

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