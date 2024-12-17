Ayçiçek yağında tarihi indirim; PTTAVM, Migros, Tarım Kredi 5 litre yağ fiyatlarını düşürdü!

Gıda fiyatları karşısında ekonomik alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için önemli fırsatlar sunuluyor. İşte marka marka güncel fiyatlar ve detaylar…
En Uygun 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları
1. Biryağ 5 LT Ayçiçek Yağı Teneke
Fiyat: 199,95 TL
Satıcı: CarrefourSA
Litre Fiyatı: 39,99 TL/lt
2. Yudum 5 LT Ayçiçek Yağı Teneke
Fiyat: 224,90 TL
Satıcı: Şok (+8 satıcı)
Litre Fiyatı: 44,98 TL/lt
3. Torku Ayçiçek Yağı Pet 5 LT
Fiyat: 229,00 TL
Satıcı: A101 (+4 satıcı)
Litre Fiyatı: 45,80 TL/lt
4. Komili 5 LT Ayçiçek Yağı Teneke
Fiyat: 235,00 TL
Satıcı: A101 (+5 satıcı)
Litre Fiyatı: 47,00 TL/lt
5. Abalı 5 LT Ayçiçek Yağı
Fiyat: 295,95 TL
Satıcı: Migros (+2 satıcı)
Litre Fiyatı: 59,19 TL/lt
6. Carrefour 5 LT Ayçiçek Yağı Pet
Fiyat: 289,00 TL
Satıcı: CarrefourSA (+2 satıcı)
Litre Fiyatı: 57,80 TL/lt
7. Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 LT
Fiyat: 315,00 TL
Satıcı: Hakmar Ekspress (+5 satıcı)
Litre Fiyatı: 63,00 TL/lt
8. Tarım Kredi 5 LT Ayçiçek Yağı Pet
Fiyat: 339,00 TL
Satıcı: PTTAVM
Litre Fiyatı: 67,80 TL/lt
Tasarruf İpuçları: Yağ Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Satıcılar arasında fiyat farkı olabiliyor. İndirimleri ve kampanyaları takip ederek en uygun fiyatı bulun. 5 litre gibi büyük ambalajlar, litre başına daha uygun fiyat sunar. CarrefourSA, Migros ve PTTAVM gibi güvenilir satıcıları tercih edin.
Güncel Fiyatlar İçin Kaynak:
Fiyat karşılaştırmalarını ve güncel kampanyaları takip etmek için Cimri.com’da 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları linkini ziyaret edebilirsiniz.
Derleme: gazeteoku.com