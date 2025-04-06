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Ayçiçek yağına çılgın Nisan indirimi; 5 litresi bu fiyata düştü

Nisan 2025 itibarıyla, ayçiçek yağı fiyatlarında tüketicilerin bütçesine dost seçenekler sunuluyor.

Ayçiçek yağına çılgın Nisan indirimi; 5 litresi bu fiyata düştü

Zincir marketlerin düzenlediği kampanyalarla 5 litrelik pet ambalaj ürünlerde cazip fiyatlar yakalanırken, sektör temsilcileri küresel ham yağ fiyatlarındaki artışın etkisiyle önümüzdeki dönemde yaklaşık %10’luk bir zam beklendiğini bildiriyor.

Güncel Fiyatlar ve Kampanya Detayları

TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: PttAVM üzerinden yapılan araştırmalara göre, 4’lü paket halinde sunulan bu ürünün toplam fiyatı 1.080,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu da, tek bir 5 litrelik pet ayçiçek yağının 270,00 TL’ye denk geldiği anlamına geliyor.

Komili Ayçiçek Yağı 5 lt Pet: Akakçe verilerine göre, Komili markasının 5 litrelik pet ayçiçek yağı yaklaşık 329,95 TL civarında alıcı buluyor. Migros ve diğer marketlerde fiyatlar 313,90 TL ile 339,00 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Pet: CarrefourSA ve diğer zincirlerde, Yudum markasının 5 litrelik pet ayçiçek yağı ise 349,90 TL ila 399,95 TL arasında değişen fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda ham yağ fiyatlarının yükselmesiyle birlikte iç piyasada da ayçiçek yağı fiyatlarında önümüzdeki dönemde yaklaşık %10’luk bir artış yaşanabileceğini öngörüyor. Bu durum, özellikle geniş ailelerin günlük tüketiminde maliyet artışına neden olabilir. 

Piyasa uzmanları, ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışın, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel ham yağ piyasasındaki artışın bir sonucu olduğunu belirtiyor. "Bu dönemde, tüketiciler hem online hem de fiziksel marketlerde güncel fiyatları kontrol ederek, kampanyaların sunduğu avantajlardan faydalanabilirler" diyen uzmanlar, ekonomik alışverişin önemine vurgu yapıyor.

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