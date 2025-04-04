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Ayçiçek yağına çılgın dev indirim; 20 litresi 1.080 TL

Türkiye’de ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar vatandaşları alternatif çözümler aramaya iterken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bütçeleri rahatlatacak dev bir indirim kampanyası başlattı.

Ayçiçek yağına çılgın dev indirim; 20 litresi 1.080 TL

TMO’nun 81 ilde geçerli olan bu kampanyası sayesinde vatandaşlar, 5 litre ayçiçek yağını piyasa fiyatına göre çok daha uygun bir fiyata satın alabiliyor. İşte kampanyanın detayları…

TMO’dan 5 Litre Ayçiçek Yağına Büyük İndirim!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşın bütçesine destek olmak amacıyla ayçiçek yağı indirimi başlattı. Kampanya kapsamında 5 litre ayçiçek yağı sadece 270 TL'ye satışa sunuluyor.

81 İlde Geçerli! Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

TMO’nun indirim kampanyası Türkiye genelinde 81 ilde geçerli. Kampanyadan herkes faydalanabiliyor ancak stoklarla sınırlı olduğu için erken davranmak gerekiyor.

Satın alma sınırı:

Vatandaşlar en fazla 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağı satın alabiliyor. Bu da toplamda 20 litre yağa 1.080 TL ödeyerek büyük tasarruf sağlama fırsatı sunuyor.

Satışlar Sadece ePttAVM Üzerinden Yapılıyor!
İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşların ePttAVM üzerinden alışveriş yapması gerekiyor. Ürünler sadece online olarak satılıyor ve vatandaşlar TMO’nun belirlediği fiyat avantajından bu platform üzerinden yararlanabiliyor.

✅ Sipariş vermek için: ePttAVM Resmi Sitesi

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