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Ayçiçek yağı ve un fiyatı dipte; Tarım kredide 3 günlük indirim

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ederken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri uygun fiyatlı kampanyalarla dikkat çekiyor.

Ayçiçek yağı ve un fiyatı dipte; Tarım kredide 3 günlük indirim

Son yapılan duyuruya göre, Tarım Kredi Marketleri 5 litrelik ayçiçek yağında büyük bir indirim sundu.

Ayçiçek yağı ve un fiyatı dipte; Tarım kredide 3 günlük indirim

5 Litre Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 litrelik Anadolu Ayçiçek Yağı’nın fiyatını 295 TL’ye çekti. Bu indirimle birlikte ayçiçek yağının 1 litresi 59 TL’ye denk geliyor. Bu kampanya, sınırlı stoklarla ve sadece 3 gün boyunca geçerli olacak.

İndirim Ne Zaman Bitecek?

İndirim kampanyası 17 Ocak’ta başladı ve 19 Ocak 2025’e kadar devam edecek. Ancak stoklarla sınırlı olduğu için vatandaşların erken saatlerde marketleri ziyaret etmesi tavsiye ediliyor.

Un Fiyatlarında da Kampanya Var

Ayçiçek yağı indirimiyle birlikte 5 kilogramlık un fiyatında da düşüş yapıldı. Tarım Kredi Marketleri’nde 5 kilogram unun fiyatı 89,50 TL’ye geriledi.

Kaynak: Güncel fiyat bilgileri için en yakın Tarım Kredi Marketi’ni ziyaret edebilir ya da resmi web sitesini kontrol edebilirsiniz.

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