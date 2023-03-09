Ayçiçek yağı indirimi! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına asrın indirimi başladı

Ayçiçek yağı fiyatları geçtiğimiz yıl çeşitli endişelerden dolayı zam üstüne zam aldı. Rekor fiyatı ulaşan Ayçiçek yağı indirim haberleri yakından takip ediliyordu. Yapılan zamlara inat bazı Market zincirleri Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim uygulayarak vatandaşın bütçesine hitap ediyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşa Ayçiçek yağı indirimi haberi geldi. O market çılgın indirim kampanyasını duyurdu.

Ayçiçek yağı fiyatları hem koronavirüs pandemisi hem de Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle resmen zirveye çıktı. Tarihin en büyük zam haberleri ile gündeme gelen Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın erişemeyeceği bir noktaya geldi. Yapılan zamlar sonrasında birçok vatandaş indirim haberlerini yakından takip ediyor. Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim var mı? En ucuz ayçiçek yağı hangi markette? Bu soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Nihayet ayçiçek yağı fiyatlarına indirim müjdesi geldi. O Market fiyatları resmen dibe çekti. İşte ayçiçek yağı indirimli satan o Market…

CARREFOURSA'DA DEV AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ BAŞLADI

Carrefoursa market, son dönemlerde yaşanan fiyat artışına inat ayçiçek indirimi ile gündemde. Bu sabah itibarıyla ayçiçek yağı fiyatlarını güncelleyen markette birçok markanın ürününde dev indirim başladı. CarrefourSA'da ayçiçek yağı indirimi 1 hafta boyunca devam edecek. Haberi alanlar çoktan CarrefourSA marketin yolunu tuttu. Siz de elinizi çabuk tutun ayçiçek yağı fiyatlarında dev indirimi kaçırmayın.

CARREFOURSA MARKET GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Dev ayçiçek yağı indirimi sonrasında Carrefoursa market güncel ayçiçek yağı fiyatları şöyle oldu:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 L 69,75 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt 129,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 99,90 TL

Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L 44,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt 39,95 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt 78,95 TL

Orkide Ayçicek Yağı 4 l Pet 144,90 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 lt 135,95 TL

Kırlangıç Ayçicek Yağı 4 LT Dar Pet 134,90 TL