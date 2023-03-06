Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı!

Yaklaşık 1 yıldır birçok ürüne ve özellikle de ayçiçek yağına gelen zamlar vatandaşları şok etmeyi sürdürüyor. Temel gıda da fiyatları bu denli artması ile halkın alım gücü artık diplere indi. Dolayısıyla her geçen gün gelen zamlar halkın hem indirim takip etmesine hem de ürünleri stoklamasına sebep oluyor. Şimdi o marketten duyuru geldi. 5 litre ayçiçek yağı fiyatları için en uygununu arayanlara dev bir indirim haberi. İşte 5 litre ayçiçek yağında indirim yapan o market...



Vatandaşların gündeminde ayçiçek yağı fiyatları varken gıdaya gelen zamlar da artık bezdirmişken bu market indirim hareketiyle yüzleri güldürdü. Beklenen indirimi veren market 5 litre ayçiçek yağının yalnızca 135 TL olduğunu duyurdu ve kapılarda bugünden kuyruklar oluştu. Bitmeden almak için ise 10 gün vaktiniz var.



Ayçiçek yağını bu ay stoklayın



Mutfakların vazgeçilmezi olan ve hemen hemen her şeyde kullanılan ayçiçek yağının son zamlarla geldiği durum artık indirimleri kovalamayı zorunlu kıldı. Ayçiçek yağı indirim var mı? Diye sürekli kontrol eden vatandaşlar için 5 litre ayçiçek yağı fiyatı yalnızca 135 TL olarak duyuruldu.



5 litre 135 TL!



Enflasyonun artması halkın iyice alım gücünü düşürürken ucuz fiyatlı ürünler iyice takip radarına alınmış durumda. Türkiye’nin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini satmak konusunda iddialı olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi müjdeli haberi verdi ve 14 Mart tarihine kadar 5 litre ayçiçek yağı fiyatının 135 TL olduğunu duyurdu.

