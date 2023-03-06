GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı!

Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı! İşte ayçiçek yağının 5 litre indirimli fiyatında çığır açan o market ve detaylar...

Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı!

Yaklaşık 1 yıldır birçok ürüne ve özellikle de ayçiçek yağına gelen zamlar vatandaşları şok etmeyi sürdürüyor. Temel gıda da fiyatları bu denli artması ile halkın alım gücü artık diplere indi. Dolayısıyla her geçen gün gelen zamlar halkın hem indirim takip etmesine hem de ürünleri stoklamasına sebep oluyor. Şimdi o marketten duyuru geldi. 5 litre ayçiçek yağı fiyatları için en uygununu arayanlara dev bir indirim haberi. İşte 5 litre ayçiçek yağında indirim yapan o market... 


Vatandaşların gündeminde ayçiçek yağı fiyatları varken gıdaya gelen zamlar da artık bezdirmişken bu market indirim hareketiyle yüzleri güldürdü. Beklenen indirimi veren market 5 litre ayçiçek yağının yalnızca 135 TL olduğunu duyurdu ve kapılarda bugünden kuyruklar oluştu. Bitmeden almak için ise 10 gün vaktiniz var. 


Ayçiçek yağını bu ay stoklayın

 
Mutfakların vazgeçilmezi olan ve hemen hemen her şeyde kullanılan ayçiçek yağının son zamlarla geldiği durum artık indirimleri kovalamayı zorunlu kıldı. Ayçiçek yağı indirim var mı? Diye sürekli kontrol eden vatandaşlar için 5 litre ayçiçek yağı fiyatı yalnızca 135 TL olarak duyuruldu. 


5 litre 135 TL! 


Enflasyonun artması halkın iyice alım gücünü düşürürken ucuz fiyatlı ürünler iyice takip radarına alınmış durumda. Türkiye’nin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini satmak konusunda iddialı olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi müjdeli haberi verdi ve 14 Mart tarihine kadar 5 litre ayçiçek yağı fiyatının 135 TL olduğunu duyurdu. 
 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak? Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak?
EYT’liler İçin İlk Maaşı ne zaman alacak belli oldu EYT’liler İçin İlk Maaşı ne zaman alacak belli oldu
Tam Tamına 18 Yıl Vade ve 2 Yıl Ertelemeli Faizsiz Kredi Fırsatı Tam Tamına 18 Yıl Vade ve 2 Yıl Ertelemeli Faizsiz Kredi Fırsatı
Doğalgaz Faturası İçin Destek Ödemeleri Yapılıyor! Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Kadar? Doğalgaz Faturası İçin Destek Ödemeleri Yapılıyor! Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Kadar?
Devlet Açıklama Yaptı! Vatandaşlar Artık Borçlarını Dert Etmeyecek Devlet Açıklama Yaptı! Vatandaşlar Artık Borçlarını Dert Etmeyecek
Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta! Vakıfbank anında nakit çözümü! Yalnızca tek bir şartla 5000 TL hesapta!
SON HABERLER
Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı! Ayçiçek yağı hiçbir markette böyle indirim görmedi! 5 litre fiyatını gören 3’er 5’er aldı!
Son dakika kararı geldi! Emeklilere 4.500 TL ek ödeme yatacak! Son dakika kararı geldi! Emeklilere 4.500 TL ek ödeme yatacak!
Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın! Çarşamba günü son! Bankaya maaşınızı taşıyın 20.000 TL hesabınıza yatsın!
Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Mart ayı evlerin dolup taşacağı ay olacak! En gerekli ürünlerde büyük indirimler! Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Mart ayı evlerin dolup taşacağı ay olacak! En gerekli ürünlerde büyük indirimler!
E-devlet başvurusunu yapın 4.300 TL ödeme kapıyor! Karşılıksız verilecek! E-devlet başvurusunu yapın 4.300 TL ödeme kapıyor! Karşılıksız verilecek!
Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak? Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak?
Maaşını taşıyan emeklilere 100.000 TL veriyor! Nakit ihtiyacınız varsa maaşları taşımanın en uygun adresi! Maaşını taşıyan emeklilere 100.000 TL veriyor! Nakit ihtiyacınız varsa maaşları taşımanın en uygun adresi!
İktisatçı uzmandan açıklamalar! Türkiye’deki vatandaşlar kendini güvenceye almalı! İktisatçı uzmandan açıklamalar! Türkiye’deki vatandaşlar kendini güvenceye almalı!