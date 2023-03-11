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Ayçiçek yağı fiyatlarını gören üçer beşer alıyor! O markette 2 L Ayçiçek yağı 92,50 TL’den 32 TL’ye düştü

Hafta sonu alışveriş yapacaklar dikkat! O market Ayçiçek yağı fiyatlarına görülmemiş indirim yaptı. Ucuz Ayçiçek yağı kapış kapış gidiyor. Çünkü 2 L Ayçiçek yağı sadece 32 TL.

Ayçiçek yağı fiyatlarını gören üçer beşer alıyor! O markette 2 L Ayçiçek yağı 92,50 TL’den 32 TL’ye düştü

Ekonomik alışverişin adresi Migros’tan hafta sonu indirimi geldi. Sadece 2 gün geçerli olmak üzere Ayçiçek yağı fiyatlarına dev indirim yapıldı. Başka yerde bu fiyatlar yok. En ucuz Ayçiçek yağı bu hafta Migros’ta raflarda yerini aldı. Migros’un bu indirimi duyan koşarak gidiyor. Yarına kadar siz de gidin bu fiyata Ayçiçek yağını sakın kaçırmayın. Peki Migros Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte Migros Ayçiçek yağı indirimi…

Hafta sonuna özel Migros’ta indirim çılgınlığı başladı. Özellikle Ayçiçek yağı fiyatlarında resmen damping yapıldı. Migros raflarında kısa süreli geçerli olan indirimde yarın son gün. O nedenle hafta sonu alışverişinizi Migros’a uğramadan yapmayın. Migros Ayçiçek yağı indirimi hem sanal markette hem de mağazalarda sizi bekliyor. Peki Migros Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Mart Migros fiyat listesi haberimizde…

MİGROS’TA 2 L AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINA DEV İNDİRİM

Migros markette hafta sonuna özel çılgın indirim başladı. Bugün ve yarın geçerli olacak kampanyada 2 L Yudum Ayçiçek yağı fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı. Migros’da normal fiyatı 92,50 TL olan Yudum 2 L Ayçiçek yağı fiyatı hafta sonuna özel olarak sadece 32 TL’den satılıyor. Migros’un bu kampanyasının bazı şartları var. Ayçiçek yağı indiriminden faydalanmak için 200 TL'lik alıveriş yapmanız gerekiyor. Hafta sonu sepetinizi Migros’ta doldurun, indirimi kapın.

MİGROS GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Peki Migros Ayçiçek yağı fiyat listesi nasıl? İşte Migros güncel Ayçiçek yağı fiyatları:

Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre 48,50 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 Lite 73,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 Litre (200 TL'LİK SEPET 32 TL) 92,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 Litre 69,75TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre Pet 149,90 TL yerine 139,90T TL

Komili Ayçiçek Yağı 4 Litre Pet 139,90 TL

Oba Ayçiçek Yağı 5 Litre  Pet 162,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 Litre Pet Şişe 93,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 Litre 42,25 TL

Migros'ta ayçiçek yağı indirimi kampanyası hem sanal market üzerinden yapacağınız alışverişlerde hem de mağazalarda geçerlidir. 200 TL bir üstü alışverişlerde 2 litre Yudum ayçiçek yağını 92 TL yerine 32 TL'ye alabilirsiniz.

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