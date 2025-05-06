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Audi’de işler tepetaklak gidiyor

Audi ilk çeyrekte beklentilerin altında kaldı: İşçi çıkarma ve ABD üretim planları masada

Audi’de işler tepetaklak gidiyor

Alman otomotiv devi Audi, 2025’in ilk çeyreğine ait finansal raporunu yayımladı. Şirketin faaliyet kâr marjı yalnızca %1,5 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %1,1'e kıyasla hafif bir artış sunsa da analist beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

Elektrikli araç satışlarında %30’luk bir büyüme kaydedilse de Audi, Çin’de yerli markaların agresif yükselişi ve Avrupa’daki durgun tüketici talebi nedeniyle baskı altında. ABD pazarında ise gümrük tarifeleri riski ve Donald Trump’ın yeniden ivme kazanan ticaret politikaları şirketin planlarını karmaşıklaştırıyor. Özellikle Meksika’da üretilen Q5 modeli, olası yeni tarifelerden ciddi şekilde etkilenebilir.

Audi CFO’su Jürgen Rittersberger, ABD'de üretim yapmanın artık kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, 2026 sonuna kadar 10 yeni model sunmayı hedeflediklerini duyurdu. 2025 yılı içinde ABD'de kurulacak üretim tesisi için nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Şirket aynı zamanda Almanya’daki operasyonlarını yeniden yapılandırma kapsamında 7.500 kişilik iş gücünü azaltmayı planlıyor. Bu hamle, verimliliği artırmak ve uzun vadeli maliyetleri düşürmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Audi’nin geleceği, elektrikli mobilite yatırımları ve küresel ticaret stratejileri ile şekillenirken; Çin, Avrupa ve ABD'deki siyasi ve ekonomik değişkenler markanın yol haritasında kritik rol oynayacak.

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