ATM’den para çekenler dikkat! Pazartesi günü yürürlüğe girecek

ATM'den para çekenler dikkat. Yeni dönem Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Bankalar, yüksek enflasyon dolayısıyla ATM kullanımında yeni değişiklikler yaptı. Para çekme limitleri güncellendi, aynı zamanda bazı banknotlar da ATM’lerden kaldırıldı.

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle birçok banka para çekme uygulamalarında değişiklik yapmaya başladı. Artan enflasyona karşı nakit taleplerini karşılamakta zorlanan bankalar, bu durumu önleyebilmek amacıyla ve aynı zamanda banka içinde sıra oluşmaması için bazı değişiklikleri hayata geçirdi. Bu değişikliklerden biri de ATM’lerde günlük para çekme limitinin güncellenmesi oldu. Bankalar, para çekme limitlerini yukarı yönlü güncelledi.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ ARTTI

Başta özel bankalar olmak üzere Kurban Bayramı'nın hemen ardından ATM’lerde para çekme limitlerinde artış olmuştu. Şu anda para çekme limitleri 10.000 TL ile 15.000 TL arasında sabitlenmiş durumda. Fakat yüksek enflasyon nedeniyle bu uygulama beklenen etkiyi vermedi. Birçok kişi günlük çekim limitinin üstünde para çekmeye çalışıyor ve bu sebeple de banka şubelerinde yoğunluk oluşuyor. Para çekme limitlerinin artırılması beklenen etkiyi yaratmayınca bankalar Eylül ayı itibariyle yeni düzenlemeleri yapmaya başlıyor.

ATM'DEN PARA ÇEKME LİMİTLERİ YENİDEN GÜNCELLENİYOR

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir süre daha yeni banknot basmayacak. Uzun süreden beri 500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotlar bekleniyor fakat merkez bankası bu konuda gerekli adımları atmıyor. O nedenle de bankalar 2 Eylül tarihi itibariyle ATM'den para çekme limitlerini bir kez daha güncellemeye hazırlanıyor.

PAZARTESİDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

Bankacılık sektöründen alınan bilgilere göre birçok bankada Pazartesi gününden itibaren 20.000 TL ve altı tutarlar artık veznelerden çekilemeyecek. Bankalar ATM’lerden para çekme limitlerini güncelleyecek ve arttıracak. Yeni para çekme limitleri ise şöyle olacak:

Birçok bankada şu anda para çekme limiti 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. ATM'den para çekme limiti 10.000 TL olan bankaların 15.000 TL olarak güncelleyeceği öğrenildi. 15.000 TL limitle para çekme hizmeti veren bankalar ise herhangi bir değişiklik yapmayacak.