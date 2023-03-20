ASHB'den karşılıksız 35 bin TL destek! Şartlara uyan 18 yaşından büyük herkes alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni kampanya ile vatandaşlara barınma ve gıda desteği imkanı sağlanıyor. Özellikle deprem bölgesinde oturan vatandaşlar bu kampanyadan hızlı bir şekilde faydalanacak. Aile Bakanlığı, "Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı" ile ilgili tüm ayrıntıları açıkladı. Oturulmayacak durumda bakımsız ve sağlıksız bir eviniz buluyorsunuz hemen başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bakanlıktan betonarme ev yapımı ve prefabrik ev yapımı içinde destek ödemeleri var. Barınma ve gıda yardımı ile ilgili merak ettiğiniz Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği başladı. Özellikle İstanbul gibi deprem bölgesi olan illerde yaşayan vatandaşlar bir yandan evlerinin kontrolünü yaptırırken bir yandan da hem tadilat Hem de yeni ev yapımı için devlet desteklerini araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da evini yenilemek isteyen vatandaşa ciddi destekler sağlıyor. Yeni başlayan hane tadilat büyük onarım ve yapım programı kapsamında 18 yaşından büyük herkes barınma desteği alabiliyor. 35 bin TL barınma desteği ile ilgili merak edilenler haberimizde…

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak başlatılan yeni proje kapsamında başvuru yapabilecek kişiler belli oldu. Başvuru şartları şu şekilde:

18 yaşını tamamlamak,

Hane içindeki Kişi sayısına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması,

Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma,

Onarım yapılacak ev ya da arsanın tam hisseli tapusunun olması şartları isteniyor.

35.000 TL'DEN BAŞLAYAN DESTEK ÖDEMESİ KARŞILIKSIZ VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni projesi ile birlikte vatandaşları 35.000'den başlayan destek ödemesi karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek. Başvuru işlemleri aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından kabul edilecek. Başvurular yapıldıktan sonra gerekli incelemeler tamamlanacak ve şartları taşıyan kişilere 35 bin TL'den başlayan tadilat ve onarım desteği verilecek. Tadilat ve onarım desteği miktarı 100.000 TL'ye kadar yükselebilecek.

PREFABRİK VE BETONERME EV YAPIMI İÇİN YARDIM VERİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı zamanda vatandaşa prefabrik ve betonarme ev yapımı içinde destek sağlıyor. Yine yukarıdaki şartları taşıyan kişiler başvuru yapmaları halinde devletten prefabrik ev yapımı için 200 bin TL'ye kadar betonarme ev yapımı için 300 bin TL'ye kadar yardım alabiliyor. prefabrik ev yapımı ve betonarme ev yapımı yardımı için başvuru işlemleri Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile yapılıyor. Bu ödemelerin tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.