ASHB'den emekli ve asgari ücretliye müjde! 7500 TL – 15.000 TL arası yardım için başvurular açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Asgari ücretli çalışanlara tek şartla yardım verecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişiler gibi Asgari ücretli olanlar da o şartı yerine getirmeleri durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaparak 7500 TL ile 15.000 TL arasında sosyal yardım alabilecek. Türkiye aile destek yardımı artık asgari ücretle çalışanlar için de veriliyor. 12 ay boyunca sürecek olan yardım ödemesiyle ilgili detayları bakanlık aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye aile destek yardımı kapsamında artık asgari ücretle çalışanlara da nakdi yardım veriliyor. Asgari ücretliler, gerekli kriterleri taşımaları durumunda başvuru yaparak 12 ay boyunca düzenli sosyal yardım alabiliyor. Aile destek yardımı miktarı kişilerin gelir durumuna göre aylık 850 ile 1250 TL arasında oluyor. Ancak buna ek olarak çocuğu olan ailelere çocuk destek bileşenlerine veriliyor. Bu yardımlardan yararlanmak için asgari ücretlilerin yerine getirmesi gereken tek bir şart bulunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…

TEK ŞARTLA YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tüm sosyal yardımlardan farklı olarak yeni bir yardım kalemini daha devreye aldı. Türkiye aile destek yardımı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra emekli ve asgari ücretliler için de ödeniyor. Türkiye aile destek yardımı kapsamında aranan başvuru şartlarını yerine getiren asgari ücretliler geliri olsa bile destek alabiliyor. Aranan tek başvuru şartı ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması.

AYLIK 850 TL İLE 1250 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Türkiye aile destek yardımı miktarı başvuru yapan hanelerin gelir durumuna göre değişiyor. Hane içinden sadece bir kişinin yardım için başvuru yapması yeterli oluyor. Yardım miktarı ise gelir durumuna göre aylık 850 ile 1250 TL arasında oluyor. Toplam verilecek yardım miktarı ise 7500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ DE ALABİLİRSİNİZ

Aile destek yardımı kapsamında aynı zamanda çocuğu okula giden hanelere çocuk destek bileşeni de veriliyor. Çocuk destek bileşeni miktarı 350 ile 650 TL arasında değişiyor. Geliri olsa bile asgari ücretliler de hane içinde kişi başına düşen gelir kriterini taşımaları durumunda bu yardım için başvuru yapabiliyor.

Türkiye aile destek yardımı başvuruları e-devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Yapılan incelemelerin ardından 10 gün içinde ödeme hesaplara yatıyor.