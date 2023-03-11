ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşa sosyal yardım ve destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık yeni yardım miktarını duyurdu. Hafta sonu müjdesi az önce geldi. Verilen destek ödemelerinde tutar arttırıldı. O yardım artık 2392 TL olarak hesaplara yatacak. Başvuru yapmak için geç kalmayın Çünkü mart ayı başvuruları dolmak üzere. Hemen başvuru yapanlar 15 Mart tarihinden itibaren PTT'den yardım ödemesini alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sunduğu sosyal yardım ve destek ödemeleri aralıksız olarak Mart ayında da sürüyor. Birçok vatandaş başvuru yaparak Bakanlığı sunduğu sosyal yardımlardan faydalanırken her geçen gün yardım imkanı artıyor. Aile Bakanlığı bugün yeni bir yardım için daha duyuru yaptı. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilecek olan yardımlardan artık 2392 TL'ye kadar faydalanmak mümkün. Çocuk destek bileşeni ve aile yardımı almak için şartlar da belli oldu.

AİLE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Aile Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatılan Türkiye Aile Destek paketi yardımı milyonlarca vatandaş için Can Suyu oldu. Her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı başvuru şartları açıklandı. Mart ayında başvuru yapmak isteyenler bu şartları taşımaları durumunda e-devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru işlemlerini yapabilecek. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvurusu için aranan en önemli kriter muhtaçlık durumu yani gelir kriteri. Hane içindeki kişi başına düşen gelirim Asgari ücretin üçte birinde nasıl olması halinde bu yardım herkese veriliyor. Yani çalışma şartı Aranmıyor asgari ücretli ve emekliler de başvuru yapabiliyor.

HEM YARDIM PARASI HEM DE ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ VERİLİYOR

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında başvuru yapanlara hem yardım parası veriliyor hem de çocuk destek bileşeni ödeniyor. Her iki yardım toplamda 2392 TL'ye kadar yükseliyor. Başvuru işlemleri yukarıda da belirttiğimiz gibi sosyal yardımlaşmaya dayanışma vakıfları aracılığı ile ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemeler ise Ziraat Bankası hesabınıza ya da PTT'den adınıza aktarılıyor. 12 ay boyunca düzenli olarak bu yardımdan faydalanmak mümkün. Aile destek yardımı almak için Mart ayında başvuru yapabilirsiniz.