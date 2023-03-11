GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak

Aile Bakanlığı son dakika yeni yardım duyurusu az önce geldi. Akşam müjdesi olarak yapılan duyuruya göre yeni yardım miktarı 2392 TL oldu. Hemen başvuru ekranı üzerinden başvuru yapanlar PTT'den alacak.

ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşa sosyal yardım ve destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık yeni yardım miktarını duyurdu. Hafta sonu müjdesi az önce geldi. Verilen destek ödemelerinde tutar arttırıldı. O yardım artık 2392 TL olarak hesaplara yatacak. Başvuru yapmak için geç kalmayın Çünkü mart ayı başvuruları dolmak üzere. Hemen başvuru yapanlar 15 Mart tarihinden itibaren PTT'den yardım ödemesini alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sunduğu sosyal yardım ve destek ödemeleri aralıksız olarak Mart ayında da sürüyor. Birçok vatandaş başvuru yaparak Bakanlığı sunduğu sosyal yardımlardan faydalanırken her geçen gün yardım imkanı artıyor. Aile Bakanlığı bugün yeni bir yardım için daha duyuru yaptı. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilecek olan yardımlardan artık 2392 TL'ye kadar faydalanmak mümkün. Çocuk destek bileşeni ve aile yardımı almak için şartlar da belli oldu.

AİLE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Aile Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatılan Türkiye Aile Destek paketi yardımı milyonlarca vatandaş için Can Suyu oldu. Her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı başvuru şartları açıklandı. Mart ayında başvuru yapmak isteyenler bu şartları taşımaları durumunda e-devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru işlemlerini yapabilecek. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvurusu için aranan en önemli kriter muhtaçlık durumu yani gelir kriteri. Hane içindeki kişi başına düşen gelirim Asgari ücretin üçte birinde nasıl olması halinde bu yardım herkese veriliyor. Yani çalışma şartı Aranmıyor asgari ücretli ve emekliler de başvuru yapabiliyor.

HEM YARDIM PARASI HEM DE ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ VERİLİYOR

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında başvuru yapanlara hem yardım parası veriliyor hem de çocuk destek bileşeni ödeniyor. Her iki yardım toplamda 2392 TL'ye kadar yükseliyor. Başvuru işlemleri yukarıda da belirttiğimiz gibi sosyal yardımlaşmaya dayanışma vakıfları aracılığı ile ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemeler ise Ziraat Bankası hesabınıza ya da PTT'den adınıza aktarılıyor. 12 ay boyunca düzenli olarak bu yardımdan faydalanmak mümkün. Aile destek yardımı almak için Mart ayında başvuru yapabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye bayram erken geldi! 7500 TL – 15.000 TL arası yardım az önce açıklandı Emekliye bayram erken geldi! 7500 TL – 15.000 TL arası yardım az önce açıklandı
Asgari ücretli, memur ve emekliye seçim öncesi zam jesti! Zam oranı netleşti yeni zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna belli oldu Asgari ücretli, memur ve emekliye seçim öncesi zam jesti! Zam oranı netleşti yeni zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna belli oldu
TCKN ile girin ve başvurun! PTT’de 1300 TL yardım paranız hazır TCKN ile girin ve başvurun! PTT’de 1300 TL yardım paranız hazır
Hafta içi akaryakıt alacak araç sahipleri! Kazançlı çıkmak için bunu yapın! Hafta içi akaryakıt alacak araç sahipleri! Kazançlı çıkmak için bunu yapın!
EYT’lilere beklenmeyen açıklama geldi! Bu durum hesaplanmamıştı, milyonlarca EYT’Lİ üzülecek EYT’lilere beklenmeyen açıklama geldi! Bu durum hesaplanmamıştı, milyonlarca EYT’Lİ üzülecek
ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak
SON HABERLER
EYT’liler için son dakika açıklaması geldi! SGK tarafından ödemelere dair açıklama yapıldı! EYT’liler için son dakika açıklaması geldi! SGK tarafından ödemelere dair açıklama yapıldı!
Faturasını atmayanlar e-devletten başvuru yapsın! Hane sayısı 2, 3, 4 olanlara göre ödeme yapılacak! Faturasını atmayanlar e-devletten başvuru yapsın! Hane sayısı 2, 3, 4 olanlara göre ödeme yapılacak!
TBMM’den onay çıktı! O borçlar silinecek, vatandaş rahat bir nefes alacak! TBMM’den onay çıktı! O borçlar silinecek, vatandaş rahat bir nefes alacak!
Ayçiçek yağı fiyatlarını gören üçer beşer alıyor! O markette 2 L Ayçiçek yağı 92,50 TL’den 32 TL’ye düştü Ayçiçek yağı fiyatlarını gören üçer beşer alıyor! O markette 2 L Ayçiçek yağı 92,50 TL’den 32 TL’ye düştü
Asgari ücretli, memur ve emekliye seçim öncesi zam jesti! Zam oranı netleşti yeni zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna belli oldu Asgari ücretli, memur ve emekliye seçim öncesi zam jesti! Zam oranı netleşti yeni zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna belli oldu
Acil nakit ihtiyacı olanlara hızlı çözüm! O bankanın uygulamasını indirin ve 20.000 TL kredi çekme hakkı kazanın! Acil nakit ihtiyacı olanlara hızlı çözüm! O bankanın uygulamasını indirin ve 20.000 TL kredi çekme hakkı kazanın!
ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak ASHB son dakika duyurdu! Yeni yardım miktarı 2393 TL oldu, başvuru yapan PTT’den hemen alacak
Emekliyi zıplatacak bayram ikramiyesi zammı! O formül Cumhurbaşkanı’ndan onay aldı, rekor ikramiye geliyor Emekliyi zıplatacak bayram ikramiyesi zammı! O formül Cumhurbaşkanı’ndan onay aldı, rekor ikramiye geliyor