ASHB son dakika duyurdu! Yardım parası bekleyenlere 4336 TL nakdi destek aktarıldı, hemen bakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal yardım ödemeleri mart ayı için yapılmaya başlandı. Mart ayı sosyal yardım parası bekleyenler için aile bakanı Derya Yanık bu sabah duyuru yaptı. Ocak Temmuz dönemi arasında ödenecek olan 4336 TL aylık nakdi destek T.C kimlik no son hanesine göre hesaplara geçti. İhtiyaç sahipleri hemen hesaplarını kontrol etsin. Ödemeyi PTT'den ve ATM'den alabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılında da sosyal yardım ödemelerini hesaplara yatırmaya devam ediyor. Ocak Temmuz dönemi için zamlı olarak hesaplara geçen evde bakım maaşı konusunda da bakanlıktan duyuru geldi. Aile Bakanlığı 13 Mart 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı. Bu illerde yaşayan vatandaşların hesaplarına 4.336 TL'nin attığı yardım parası aktarıldı. Toplam yapılan yardım miktarı ise 2 milyar 417 milyon TL'ye ulaştı. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13 Mart 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde…

MART AYI EVDE BAKIM PARASI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakalım Yanık, 564 bin kişinin bu ödemelerden faydalandığını belirtirken 2 milyar 417 milyon TL ödemenin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı. Aile Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret ederek ya da e-devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama yaparak Bulunduğunuz ilde evde bakım maaşı ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2023 yılı Ocak Temmuz dönemi evde bakım maaşı yılbaşında belli olmuştu. Geçtiğimiz yıl 3336 TL olarak verilen evde bakım maaşı 2023 yılında Ocak Temmuz döneminde 4337 TL olarak hesaplara aktarılıyor. Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarının bakımını sağlayan, hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler evde bakım yardımı için başvuru yapabiliyor. Evde bakım yardımı muhtaçlık durumu ortadan kalkana kadar her ay düzenli olarak yakılıyor. Hane içinden sadece bir kişinin evde bakım maaşı için başvuru yapması yetiyor. Evde bakım maaşı maaş boruları e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Başvuru esnasında bakıma muhtaç Ağır engelli kişinin tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporunun da bulunması gerekiyor.