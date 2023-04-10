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Asgari ücretliyi zıplatacak zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu

Asgari ücretliye zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca asgari ücretli resmen sevinçten zıplayacak. Zam oranı netleşti tarih verildi. İşte asgari ücrete ara zam son dakika…

Asgari ücretliyi zıplatacak zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu

Asgari ücrete son dakika zam haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca çalışanın merak ve heyecanla beklediği gelişme az önce yaşandı. Seçim öncesi zam bekleyen asgari ücretle çalışanlar bu haberle adeta bayram edecek. 7 milyon çalışan bu haberi alınca davul zurna çalacak. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücrete ara zam ile ilgili merak edilen tüm haberler detaylar haberimizde…

Asgari ücrete zam var mı yok mu sorularının yanıtı uzun süreden beri gündemi meşgul ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan seçim öncesi hükümetten zam haberini duymak istiyor. Asgari ücretle çalışanları için yeni zam haberi az önce geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren açıklamayı yaptığı. Asgari ücrete ara zam tarihi belli oldu. Üstelik asgari ücrete zam oranı da ortaya çıktı. Peki Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETE ZAM TARİHİNİ AÇIKLADI

Asgari ücretle çalışanın gündemi son günlerde zam haberleri. Özellikle asgari ücrete seçim zammı var mı yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde aranıyor. En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrasında Asgari ücretli çalışanlarda umutlanmıştı. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücrete zam geleceği yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak beklenen zam haberi Temmuz ayına kaldı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında zam yapma taraftarı olduğunu belirterek açıklama yaptı. Ardından parfüm grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’da temmuz ayını işaret etti.

ASGARİ ÜCRETİN 11.000 TL OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücrete seçim öncesi zam gelmeyecek ancak güzel haber Temmuz'da verilecek. Üstelik asgari ücrete istenen zam oranı ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Uzmanlara göre asgari ücrete Temmuz’da Okkalı zam yapılacak. Beklenen Asgari ücret zammının en az 2500 TL olacağı konuşuluyor. Bu durumda Temmuz ayından itibaren milyonlarca çalışanı ödenecek yeni asgari ücret tam 11.000 TL olacak. Yani milyonlarca çalışan nihayet rahat bir nefes alma imkanını elde edecek.

Fakat seçim öncesinde de hala asgari ücretle çalışanlar beklentilerini koruyor. Artan enflasyonu sebep gösteren Asgari ücretliler bir an önce maaşlarında iyileştirilme yapılması gerektiğini söylüyor. Diğer yandan Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açlık ve yoksulluk sınırları da açıklanmıştı. Açlık sınırının 9.000 TL'nin üstüne çıkması ile beraber asgari ücrete zam zorunluluğu doğduğu da belirtiliyor. Ancak henüz hükümetten bu yönde bir açıklama yapılmadı.

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