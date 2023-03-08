GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Asgari ücretliye tek şartla nakit destek! 8008 TL almak için 30 gün başvuru süresi var

Asgari ücretliler dikkat. 30 gün içinde başvuru yapın, 8008 TL alma hakkını kaybetmeyin. Aylık ödeme yapılıyor.

Asgari ücretliye tek şartla nakit destek! 8008 TL almak için 30 gün başvuru süresi var

Yeni asgari ücret Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli oldu. 2023 asgari ücret ile birlikte birçok ödemede değişti. Asgari ücretlilere işten çıkarılmaları durumunda verilen işsizlik maaşı da yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte arttı. 30 gün içinde başvuru yapan Asgari ücretli çalışanlara artık Aylık 8008 TL ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Asgari ücretli çalıştığı sırada çeşitli sebepler doğrultusunda kendi rızası ve isteği dışında işten ayrılmak zorunda kalan çalışanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Yapılan işsizlik ödeneği asgari ücrete göre belirleniyor. Yani asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte işsizlik maaşında da artış oluyor. 2023 yılı yeni asgari ücret Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olmuştu. Asgari ücrete %54'ün üstünde zam yapılırken işsizlik maaşı da arttı. Çünkü Asgari ücretli çalışanlara verilen işsizlik maaşı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler soru işareti kimler işsizlik maaşı alabilir?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalıştığı sırada çeşitli sebeplerden dolayı kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişiler ödedikleri işsizlik primi nedeniyle işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı ödeneği 2023 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte değişti. 2023 yılı işsizlik maaşı en az 4004 TL olurken en fazla 8.800 TL olarak ödeniyor.  Bu ödeneği almaya hak kazananlar iş aradıkları ve çalışmadıkları süre boyunca her ay düzenli olarak ödemeden faydalanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartları uygun olmak gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları ise şöyle:

Kişinin kendi rızası dışında çalıştığı işyerinden ayrılmış olması

İşsizlik maaşı için, işten çıktığı andan itibaren otuz gün içerisinde başvuruda bulunulması gerekir

Bir başka aranılan şartlardan biri de önceki gün hizmet akdi sonlanmadan 120 gün hizmet akdine tabii olunması istenir

Son 3 sene içerisinde işsizlik sigortasının ödenmiş olması talep edilir.

Bu şartları Taşıyan kişilerin işsizlik maaşından faydalanmak için en fazla 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Yani işsiz kalan asgari ücretli çalışanların iş akdinin feshedilmesinin ardından 30 gün geçmeden işsizlik ödeneği başvurusu yapmaları gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapmayanlar işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ek zam belli oldu! Hem asgari ücretli hem emekli sevinçten çıldıracak Ek zam belli oldu! Hem asgari ücretli hem emekli sevinçten çıldıracak
Memur ve emekli zam oranları netleşti! En düşük emekli maaşı 8 bin 517 TL olacak Memur ve emekli zam oranları netleşti! En düşük emekli maaşı 8 bin 517 TL olacak
Ev hanımı, öğrenci, işsizlere İŞKUR’dan 7945 TL yardım! PTT'den 30 gün içinde alın Ev hanımı, öğrenci, işsizlere İŞKUR’dan 7945 TL yardım! PTT'den 30 gün içinde alın
8-9-10 Mart’ta ödenecek! Aile Bakanlığından flaş aile yardımı duyurusu yapıldı 8-9-10 Mart’ta ödenecek! Aile Bakanlığından flaş aile yardımı duyurusu yapıldı
TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım
ASHB'den emekli ve asgari ücretliye müjde! 7500 TL – 15.000 TL arası yardım için başvurular açıldı ASHB'den emekli ve asgari ücretliye müjde! 7500 TL – 15.000 TL arası yardım için başvurular açıldı
SON HABERLER
Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı
Engin Ardıç: Gelemezler gelememekte olanlar Engin Ardıç: Gelemezler gelememekte olanlar
Talat Atilla: O akşam Saadet Partisi Merkezi'nde Erdoğan konuşmaya başlayınca televizyonları kapattılar! Talat Atilla: O akşam Saadet Partisi Merkezi'nde Erdoğan konuşmaya başlayınca televizyonları kapattılar!
Erdoğan Aktaş: Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir Erdoğan Aktaş: Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir
Barış Doster: Millet İttifakı ve olasılıklar Barış Doster: Millet İttifakı ve olasılıklar
Tamer Korkmaz: “Dön Abla, dönelim; gel hep beraber Noter olalım!” Tamer Korkmaz: “Dön Abla, dönelim; gel hep beraber Noter olalım!”
Yusuf Ziya Cömert: Seçime denge geldi Yusuf Ziya Cömert: Seçime denge geldi
Ali Karahasanoğlu: Güneş Motel, JW Marriot Otel.. Tarih tekerrür ediyor! Ali Karahasanoğlu: Güneş Motel, JW Marriot Otel.. Tarih tekerrür ediyor!