Asgari ücretliye tek şartla nakit destek! 8008 TL almak için 30 gün başvuru süresi var

Yeni asgari ücret Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli oldu. 2023 asgari ücret ile birlikte birçok ödemede değişti. Asgari ücretlilere işten çıkarılmaları durumunda verilen işsizlik maaşı da yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte arttı. 30 gün içinde başvuru yapan Asgari ücretli çalışanlara artık Aylık 8008 TL ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Asgari ücretli çalıştığı sırada çeşitli sebepler doğrultusunda kendi rızası ve isteği dışında işten ayrılmak zorunda kalan çalışanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Yapılan işsizlik ödeneği asgari ücrete göre belirleniyor. Yani asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte işsizlik maaşında da artış oluyor. 2023 yılı yeni asgari ücret Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olmuştu. Asgari ücrete %54'ün üstünde zam yapılırken işsizlik maaşı da arttı. Çünkü Asgari ücretli çalışanlara verilen işsizlik maaşı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler soru işareti kimler işsizlik maaşı alabilir?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalıştığı sırada çeşitli sebeplerden dolayı kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişiler ödedikleri işsizlik primi nedeniyle işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı ödeneği 2023 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte değişti. 2023 yılı işsizlik maaşı en az 4004 TL olurken en fazla 8.800 TL olarak ödeniyor. Bu ödeneği almaya hak kazananlar iş aradıkları ve çalışmadıkları süre boyunca her ay düzenli olarak ödemeden faydalanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartları uygun olmak gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları ise şöyle:

Kişinin kendi rızası dışında çalıştığı işyerinden ayrılmış olması

İşsizlik maaşı için, işten çıktığı andan itibaren otuz gün içerisinde başvuruda bulunulması gerekir

Bir başka aranılan şartlardan biri de önceki gün hizmet akdi sonlanmadan 120 gün hizmet akdine tabii olunması istenir

Son 3 sene içerisinde işsizlik sigortasının ödenmiş olması talep edilir.

Bu şartları Taşıyan kişilerin işsizlik maaşından faydalanmak için en fazla 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Yani işsiz kalan asgari ücretli çalışanların iş akdinin feshedilmesinin ardından 30 gün geçmeden işsizlik ödeneği başvurusu yapmaları gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapmayanlar işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor.