Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak

Asgari ücretle çalışanlar için de artık aile Bakanlığının sosyal yardım imkanları sunuluyor. Çünkü Aile Destek yardımının başlaması ile birlikte milyonlarca asgari ücretli devletten yardım alma imkanına kavuştu. Aile yardımı kapsamında geliri hane başına düşük olan asgari ücretlilerde destek alma şansına sahip oluyor. Bu yardımlar hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda herkese sağlanıyor. Yani öncesinde sadece yardıma muhtaç kişiler olabiliyordu fakat yeni yardım paketiyle birlikte asgari ücretli çalışanlar içinde yardım kapısı aralandı.

Devlet, Dar gelirli ve zor durumda olan Hiçbir vatandaşın elini bırakmıyor. Aile Bakanlığı ve PTT aracılığı ile vatandaşlara sosyal yardım fırsatları sunuluyor. Artık Yardım ödemelerinden Asgari ücretli ve emeklilerde yararlanabiliyor. Aile Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatılan Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımı hane gelirine göre hesaplanıyor. Yani Hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise yardım için başvuru yapmak mümkün oluyor. Bakanlık 15.000 TL'ye Varan desteği 12 ay boyunca düzenli olarak sağlıyor. Aile Bakanlığı'ndan Yardım almak isteyenlerin bu destek ödemesi için başvuru yapması gerekiyor.

MART AYINDA ASGARİ ÜCRETLİYE YARDIM

Asgari ücretle çalışanlar için mart ayı aile destek yardımı ödemeleri başladı. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu yardımdan sadece başvuru yapan kişiler faydalanacak. Eğer hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin içinde birinden az ise Siz de e-devlet üzerinden başvuru formu doldurarak ya da T.C kimlik kartınızla birlikte aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yardım başvurusunu yapanlar sonucu 10 gün sonra alabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler ise PTT'ye T.C kimlik kartları ile giderek ödeme alma şansına sahip oluyor. Ya da başta başvuru sırasında belirttiğiniz IBAN numarası üzerinden ödemenizi alabilirsiniz.

AİLE YARDIMI NE KADAR?

Türkiye Aile Destek paketi yardımı hane başına verilen yardım ödemelerinden biridir. Bu yardım ödemesinden faydalanmak için hane gelirine bakılmaktadır. Ayrıca yardım miktarı da hanede kişi başına düşen gelire göre belirlenmektedir. Aylık yardım miktarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişmektedir. Ancak çocuk destek bileşeni ile birlikte bu ödeme daha da yüksek miktarlara ulaşabilir. Aile yardımı kapsamında 12 ay boyunca toplamda 7.500 TL ile 15.000 TL arasında değişen sosyal yardım imkanı sunuluyor. Çocuk destek bileşeni de eklenince bu yardım miktarı Daha da artıyor. Çocuk destek bileşeninin aylık tutarı ise 350 ile 650 TL arasında değişiyor.