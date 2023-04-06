Asgari ücretliye son çağrı: Maaşa ek 1000 TL yardım parası için son günler

Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren karar az önce çıktı. Maaşa ek 1000 TL yardım parası almak için son çağrı yapıldı. Asgari ücretli çalışanların hemen başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sonucuna göre Nisan mayıs haziran aylarında maaşa ek 1000’er TL yardım parası ödenecek. Asgari ücretliye ısınma yardımı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda işverenler Asgari ücretli çalışanlara maaşa ısınma yardımı ödemeye başlamıştı. Devlet, bu konuda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirerek ödenecek olan ısınma yardımından prim ya da vergi almayacağını duyurmuştu. Bu kararla işverenleri teşvik eden devlet asgari ücretle çalışanların fatura yükünden kurtulmasına destek oldu. Milyonlarca asgari ücretle çalışan geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işvereninden maaşı ek 1000 TL'lik ısınma yardımı alıyor. Isınma yardımında artık sona geliniyor. O sebeple hala talep etmeyen asgari ücretle çalışanlar için son çağrı yapıldı.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANA 1000 TL ISINMA YARDIMI VERİLİYOR

Kasım ayında TBMM'de görüşülen paket doğrultusunda Asgari ücretle çalışanlara işverenler tarafından verilecek 1000 TL'lik ısınma yardımı için devletin herhangi bir vergi ya da prim kesintisi yapmayacağı duyurulmuştu. Yani bu kanun kapsamında işverenler çalışanlarına maaş ek bin TL'lik ödeme yapabiliyor ve bu durumda da vergi ya da prim ödemesi yapmıyor. Asgari ücretli çalışanlara fatura yardımı olarak da bilinen bu uygulama Haziran ayında sona erecek. Yani hala almayan asgari ücretle çalışan varsa Haziran ayına kadar 1000 TL ısınma yardımı alabilir.

BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR

Asgari ücretliye işveren tarafından ödenen ısınma yardımı için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. İşverenler bu ödemeyi kendi insiyatifleri doğrultusunda yapabiliyor. Devletin vergi ve prim ödemesinden vazgeçmesi birçok işveren için teşvik oldu. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana çok sayıda iş yerinde Asgari ücretli çalışanlara ısınma yardımı desteği yapıldı. Haziran ayına kadar devam edecek olan ısınma yardımı işverenin maaşına ek bin TL olarak ödenebiliyor. 1000 TL'lik ısınma yardımına devlet herhangi bir kesinti yapmıyor. Bu sebeple de işverenler yardım parasını doğrudan çalışanın maaşına ek olarak yatırabiliyor.