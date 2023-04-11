Asgari ücretliye rekor bayram ikramiyesi: 2023 yılında tam 8000 TL ikramiye ödemesi yapılacak

Milyonlarca asgari ücretli bayram öncesi zam beklerken bayram ikramiyesi müjdesini aldı. Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek son dakika bayram ikramiyesi haberi verildi. Tamı tamına 8000 TL ikramiye ödemesi 2023 yılında asgari ücretlinin cebine girecek. Rekor bayram ikramiyesi asgari ücretliye adeta ilaç gibi gelecek. Merak etmeyin asgari ücret zammı da yolda hükümetin çalışmaları başladı. Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Asgari ücretliler seçim öncesi hükümetten zam haberi bekliyordu. Özellikle ekonomik koşullarını İğdenin zorlaşması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle milyonlarca çalışanın zam talebi gündemden düşmek bilmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte asgari ücretliye zam tarihi olarak temmuz ayını işaret etmişti. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zam ise en az 2500 TL olarak açıklandı. Yani asgari ücretle Temmuz ayında 11.000 TL asgari ücreti almaya başlayacak. Ancak enflasyonun her geçen gün yükselmesi ile geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler Bayram öncesinde de bir hamle bekliyor. Ve beklenen hamle nihayet geldi.

ASGARİ ÜCRETLİYE 8.000 TL MAAŞ PROMOSYONU VERİLECEK

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldürecek haberi Kartepe Belediyesi verdi. Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde 3000 TL ve Kurban Bayramı öncesinde 5.000 TL olmak üzere Asgari ücretle çalışanlara toplam 8.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Kartepe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme sonucunda verilecek olan bayram ikramiyesi rakamı artarken Bu karar aynı zamanda diğer iş yerleri için de Emsal oldu. Şimdi milyonlarca asgari ücretle çalışan çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan ya da özel şirketlerden bayram ikramiyesi bekliyor.

Kartepe Belediyesi çalışanları için gelen başka bir müjde ise en düşük maaşa yapılan artış oldu. Belediye bünyesinde çalışan personelin en düşük maaşı nisan ayı itibariyle 15.000 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRETLİLER NİSANDA ÖDEME YAĞMURUNA TUTULACAK

Bu kararla birlikte Kartepe Belediyesi bünyesinde çalışan asgari ücretlilerin yüzü güldü. Çünkü asgari ücretliler nisan ayında hem Zamlı maaş alacak hem de 3000 TL Bayram ikramiyesinin cebine koyacak. Haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi'nde çalışan asgari ücretlilere verilecek bayram ikramiyesi ise 5.000 TL olacak nokta Böylece Belediye çalışanları 2023 yılında toplam 8.000 TL bayram ikramiyesi almış olacak.