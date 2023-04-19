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Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek

Bayram öncesi Asgari ücretli çalışanlara PTT üzerinden 2.000 TL yardım parası ödenecek. Yardım almak isteyen asgari ücretliler acele etsin. Çünkü Yarın mesai bitiminde yardım ödemesi duracak.

Asgari ücretliye PTT'den 2000 TL bayram desteği! Yarın ödeme için son gün

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi ne yazık ki açlık sınırının altında yaşıyor. Her geçen gün yükselen Hayat bağlılığı ve düşen Alım gücü nedeniyle asgari ücretliler zor günler geçirirken devletten destek ödemesi müjdeleri art arda geliyor. Asgari ücretliye yeni müjde PTT'den geldi. Bayram öncesi asgari ücretliye devlet yardımı verilecek. Asgari ücretle çalışanlar bayram öncesi bu destek ödemesi ile bir nebze de olsa rahatlama fırsatı elde edecek. Asgari ücretliye PTT'den 2000 TL bayram yardımı için şartlar netleşti. 3 gün içinde başvuru yapanlar ödemeyi hemen alacak.

Devlet, Asgari ücretli çalışanlar için bayram yardımı müjdesini verdi. Nakit paraya ihtiyacı olan Ramazan Bayramı öncesi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen asgari ücretliler başvuru yapmaları halinde devletten destek ödemesi alabilecek. Asgari ücretli çalışanlar için de destek ödemesi PTT'den yapılacak. Tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek. Başvuru yapan asgari ücretli çalışanlar bu ödemeden faydalanacak. Aynı zamanda gerekli kriterlere de uygun olma şartı aranıyor. Peki, asgari ücretliye hangi şartlarda bayram yardımı verilecek? PTT'den asgari ücretliye bayram yardımı başvuru koşulları ve detaylar haberimizde…

PTT'DEN ASGARİ ÜCRETLİYE 2000 TL BAYRAM YARDIMI

Asgari ücretle çalışanlar için PTT'den müjdeli haber geldi. Ramazan Bayramı öncesi geçim sıkıntısı çeken Asgari ücretli çalışanları rahatlatacak bayram yardımı ödemesini PTT verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında başvurusunu yapan asgari ücretliler ödeme alabilecek. Milyonlarca asgari ücretle ilgilendiren duyuruyu yapan aile Bakanlığı 3 gün başvuru süresi olduğunu bildirdi. Eğer Asgari ücretli çalışan gelir kriterine uygunsa E-devlet'ten başvuru yaparak bayram yardımı alma şansı var.

BAŞVURU İÇİN TEK BİR ŞART ARANIYOR

Asgari ücretle çalışanlara bayram yardımı için tek bir şart bulunuyor. O da hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şarta uygun olan çalışanlar Ramazan Bayramı öncesi başvuru yaparak 3 gün içinde ödeme alabiliyor. Artık Ramazan Bayramı'na geri doğru geri sayım başlarken geç kalmadan başvuru yapan asgari ücretle çalışanlar bayrama rahat girme imkanı bulacak. Aynı zamanda 15 Nisan tarihinde asgari ücretlilerin maaşları da yatacak. Böylece PTT yardımıyla birlikte asgari ücretlinin cebine giren para 10.500 TL olmuş olacak.

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