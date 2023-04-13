Asgari ücretliye PTT'den 1250 TL bayram harçlığı verilecek! PTT kartı olanlar hemen baksın

Bayram yaklaşırken asgari ücretliye bayram yardımı müjdesi PTT'den geldi. Aile Bakanlığı PTT üzerinden bayram yardımı ödemesi yapacak. Bayram yardımı için başvuru şartı aranıyor. Asgari ücretli çalışan herkes gelir kriterine uygun olmaları durumunda bayram yardımı başvurusu yapabilecek. Devletten Bayram harçlığı alabilmek için aranan şartlar arasında hane geliri bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin 1/3'ünden az ise bayram yardımı başvurusu yapabilirsiniz. PTT Bayram harçlığı şartları ve detaylar haberimizde…

Asgari ücretlilere devletten Bayram harçlığı müjdesi. Hemen başvuru yapanlar 3 gün içinde PTT'den 1250 TL Bayram harçlığı alacak. Milyonlarca asgari ücretle çalışanı ödeme yapılacak. Ancak ödeme için başvuru şartları var. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu yardım veriliyor. Aile Bakanlığı bugün son yardım çağrısını yaptı. Bayram harçlığı almak isteyen asgari ücretliler acele etsin. Başvuru için sadece birkaç gününüz var. Bayram öncesi bu ödeme birçok kişiye ilaç gibi gelecek. PTT 1250 TL Bayram harçlığı ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde…

ASGARİ ÜCRETLİYE 1.250 TL BAYRAM YARDIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile yardımı ödemeleri Bayram öncesinde de devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar da bu ödemelerden yararlanabiliyor. Ramazan Bayramı öncesi yapılacak olan ödeme miktarı 1250 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle çalışanlar başvuru şartı ile bu ödemeden faydalanabiliyor. Başvuruları ise e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Bayram yardımı almak isteyen asgari ücretle çalışanlar T.C kimlik no ve şifreleri ile e-devlet girişi yaptıktan sonra başvuru formunu doldurarak ödeme başvurusunu tamamlayabilir. Asgari ücretliye Bayram harçlığı konusunda aile Bakanlığından yeni duyuru yapıldı. Başvuru süresi 3 günle sınırlandırıldı. Yani e-devlet başvuruları 3 gün sonra sona erecek.

PTT'DEN KİMLİK KARTI İLE ALABİLİRSİNİZ

Aile Bakanlığı asgari ücretliye bayram yardımı ödemesi PTT aracılığıyla yapılıyor. 1250 TL bayram yardımı almak için PTT kartına sahip olmanız ya da T.C kimlik kartınızla birlikte PTT şubelerine başvuru yapmanız gerekiyor. Ödemesi onaylanan Asgari ücretli çalışanlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kadar PTT şubelerine giderek mesai saatleri içerisinde Bayram harçlığı alabilir. Bayram yardımı olarak da bilinen aile yardımı düzenli olarak veriliyor. Yani 12 ay boyunca bu ödemeden faydalanmak mümkün hale geliyor.