Asgari ücretliye müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! O tarihte asgari ücret 4 hane oluyor

Seçim öncesi asgari ücrete ek zam tartışmaları bir süredir devam ediyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu Tartışmalara son noktayı koydu. Asgari ücrete ara zam Temmuz ayına ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuzda asgari ücrete zam sinyali vermesi sonrasında Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman gelebilecek zam oranları üzerinde durdu. Asgari ücret zammı için 3 farklı ihtimal var. Ancak her ihtimalde yeni asgari ücret 10.000 TL üstüne çıkacak. İşte Ekonomist Ali Duman'ın asgari ücret ile ilgili tahminleri…

Emekli maaşını ara zam yapılması ve EYT düzenlemesinin meclisten geçerek yürürlüğe girmesi ile birlikte asgari ücrete ara zam beklentileri de oluşmuştu. Seçim öncesi asgari ücrete ara zam var mı yok mu tartışmaları devam ederken Ak Parti grup toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etmişti. Temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek kesinleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman’da asgari ücrete gelebilecek olan zam oranları üstüne durdu. Asgari ücrete 3 zam oranı gündemde. Bu zam oranlarının yapılması durumunda asgari ücret 10.000 TL'nin üstüne çıkacak.

ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ÖNCESİ ZAM VAR MI?

AK Parti hükümeti seçim öncesi kolları sıvadı birçok alanda düzenleme yaptı. En düşük emekli maaşı alanlar için müjdeli haberde verildi ve 5500 TL olan en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Nisan ayında verilecek olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseldi. Yapılan bu artışların ardından asgari ücretle çalışanlar da asgari ücrete seçim zammı beklemeye başlamıştı. Ancak önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam için temmuz ayını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA 10.000 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal şartlarda yılda bir kez yapılan asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret edince asgari ücretle çalışanlar sevinçten havalara uçtu nokta geçen yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücrete ara zam yapılması bekleniyor.

SGK uzmanı Ali Duman da asgari ücrete yapılabilecek olan zam oranları üstünde durdu. Temmuz Ayında net asgari ücrete %15-20 ve 25 oranında zam yapılabileceğini belirten Ali Duman %15'lik zam gelmesi halinde yeni asgari ücretini 9.783 TL olacağını dile getirdi. Asgari ücrete %20 oranında zam yapılması durumunda yeni asgari ücretin 4 haneli rakamlara çıkacağını söyleyen Dumanlı, 10.200 TL'lik bir asgari ücretin ödenmeye başlanacağını dile getirdi. Asgari ücrete %25'lik bir zam yapılması halinde net asgari ücretin 10.633 TL olacağını belirten SGK uzmanı Duman, Temmuz ayında bu rakamların üstünde bir zam oranı beklemediğini de sözlerine ekledi.