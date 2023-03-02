Asgari ücretliye her ay 8008 TL ek ödeme! Tek şart var, 30 gün içinde başvurun

2023 yeni asgari ücret Aralık ayında belli olmuştu. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında bir çok ödemede de artış oldu. Özellikle çalışırken kendi isteği ya da kusuru dışında işsiz kalan kişilere yönelik ödenen işsizlik maaşı da asgari ücret zammı sonrasında ciddi bir artış gösterdi. Bu artış sayesinde işinden ayrılmak zorunda kalanlar iş aradıkları süreci çok daha rahat geçirme imkanı bulacak. Çünkü asgari ücretli vatandaşa verilecek olan işsizlik maaşı en az 4004 TL, en fazla ise 8008 TL’ye yükseldi.

İşsizlik ödeneği alabilmek için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Bunlar arasında en önemli olanlardan biri de 30 gün içinde başvuru yapmak. Süresinde başvuru yapanlar İŞKUR’dan belli bir süre boyunca işsizlik maaşı alabilecek. Peki işsizlik maaşı başvuru şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir? 2023 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı almak için başvuru şartları SGK ve İŞKUR tarafından belirlendi. Asgari ücretli kişilerin işsizlik maaşı alabilmesi için öncelikle kendi rızası ve isteği dışında işten çıkarılmış olması aranan şartlar arasında en önemli olan. Diğer şartlar ise hizmet akdinin sonlanmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabii olmak, son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödemiş olmak ve 30 gün içinde başvuru yapmak.

30 GÜN İÇİNDE MUTLAKA BAŞVURU YAPIN

İşsizlik maaşı alabilmek için tüm şartlar çok önemli ancak başvuru süresini kesinlikle kaçırmamak gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapmayanlar bu ödemeden ne yazık ki yararlanamıyor. O sebeple süre dolmadan önce online olarak ya da fiziksel olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirmek şart.

2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte asgari ücrete yapılan zam aynı zamanda birçok ödemeyi de arttırdı. Zam yapılan ödemelerden biri de işsizlik maaşı oldu. Asgari ücrete Endeksli olarak belirlenen işsizlik maaşı 2022 yılında 2568 TL ile 5137 TL arasında ödeniyordu. Ancak 2023 yılında asgari ücrete %54 oranında zam yapılması ile birlikte işsizlik maaşına da aynı oranda zam geldi. Brüt asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşı 2023 yılı için en düşük 4004 TL en yüksek ise 4008 TL oldu.

Asgari ücretle çalışan ancak kendi isteği ya da kusuru dışında işten ayrılmak zorunda kalan kişiler yukarıda belirlenen şartları taşımaları halinde başvuru yaparak belirli süre boyunca işsizlik maaşı ödeneği alabiliyor. Başvuru yapmak için 30 gün süreniz var sakın kaçırmayın.