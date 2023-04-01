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Asgari ücretliye hafta sonu müjdesi Bakan Bilgin’den geldi! Zam tartışmalarını bu açıklamayla kapattı

Asgari ücretliye bomba haber hafta sonu geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam ve EYT'lilerin ilk maaşları konusunda son noktayı koydu.

Asgari ücretliye hafta sonu müjdesi Bakan Bilgin’den geldi! Zam tartışmalarını bu açıklamayla kapattı

Uzun süreden beri devam eden asgari ücrete ara zam tartışmaları ve EYT'lilerin ilk maaşları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklama geldi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücretli ve EYT'lilerin için bombayı patlattı. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman yatacak?

Resmi gazetede yayınlanan EYT yasası ile emekli olmaya hak kazanan EYT'lilerin ilk maaşları ile ilgili önemli bir iddia gündeme gelmişti. EYT'lilerin maaşlarının nisan ayına yetişmeyeceği öne sürülmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili canlı yayında önemini açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin EYT'lilere güzel haberi verirken asgari ücrete ara Zam konusunda da net konuştu. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklamaları…

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasası ile emekli olan kişilerin ilk maaşlarına ilişkin açıklamayı canlı yayında yaptı. EYT'lilerin ilk maaşları bir süredir tartışma konusu olmuş özellikle nisan ayına maaşların yetişmeyeceği öne sürülmüştü. Bu konu ile ilgili Tartışmalara son noktayı koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak." dedi.

Eyt'lilere verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili de konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM MÜJDESİ DE GELDİ

Asgari ücret artışı konusunda da konuşan bakan Vedat Bilgin, seçim öncesi ara Zam konusunda kapıları kapattı ancak Temmuz ayı için zam olabileceğini söyledi. Asgari ücretin düzenlenmesinde çeşitli şartların göz önünde bulundurulduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alım gücünün düşmesi ve enflasyondaki iniş Çıkışların asgari ücrete etkilediğini hayat pahalılığının devam etmesi durumunda Temmuz ayında asgari ücretliyi koruyacak düzenlemenin yapılacağını söyledi.

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