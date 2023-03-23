Asgari ücretliye ara zam müjdesi an meselesi! Yeni net asgari ücret 10 bin TL olacak

Asgari ücretli milyonlarca çalışan ara zam bekliyor. Yaklaşan genel seçimler öncesinde asgari ücrete ara zam gelmesi için kampanya üstüne kampanya yapılıyor. Emekli maaşlarına yapılan ara zam asgari ücretli içinde umut oldu. Peki, asgari ücrete seçim zammı var mı? Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri haberimizde…

Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonucunda 2023 yılı yeni asgari ücret belli olmuştur.2023 yılında asgari ücret 8.506 TL olarak açıklandı. Yani asgari ücrete %54'ün üstünde zam yapıldı. Ancak geçim sıkıntısı bitmiyor ve enflasyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu sebeple de asgari ücretli çalışanlar ara zam bekliyor. 14 Mayısta yapılacak olan genel seçimler öncesinde asgari ücrete de bir ek zam yapılması isteniyor. Ayrıca asgari ücretle çalışanların diğer talebi ise bayram ikramiyesi? Peki, asgari ücrete seçim zammı yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

EMEKLİYE ARA ZAM YAPILDI ASGARİ ÜCRETLİ UMUTLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir canlı yayında 5500 TL olan en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Yani emekli maaşlarına ara zam yapıldı. Emekliye seçim zammı yapılması asgari ücretle çalışanları da umutlandırdı. Seçim öncesinde asgari ücretli çalışanlar da araziden bekliyor. AK Parti hükümeti asgari ücretlinin de bu yöndeki taleplerine sıcak bakıyor.

Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce kurmaylarına verdiği talimatta seçim öncesi tüm kesimlerin taleplerinin yerine getirilmesini istemişti. Bu konuda ilk adım dün atıldı ve emekli maaşlarına ek zam yapıldı. Şimdi gözler asgari ücrete ek zam yapılmasında. Asgari ücret şu anda 8.506 TL. Ara zam yapılması durumunda 10.000 TL'ye yükseleceği ve çift haneli olacağı öne sürülüyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği diğer bir müjdeli haber ise bayram ikramiyesi. Asgari ücretliler de emeklilere verilen bayram ikramiyesi gibi dini bayramlar öncesinde ikramiye beklentisi içinde. Şu anda sadece emekli vatandaşlar ile birlikte emeklinin hak sahibi olan dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alıyor. Asgari ücretle çalışanlara ise işverenleri kendi tercihleri doğrultusunda bayram ikramiyesi verebiliyor. Asgari ücretlilere devletin bayram ikramiyesi vermesi söz konusu değil. Ancak 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde olağanüstü kararlar alınabilir. O sebeple asgari ücretle çalışanlar bayram ikramiyesi konusunda hala umutlu.