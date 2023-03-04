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Asgari ücretliye 7500 TL devlet yardımı! Haneden bir kişi başvursa yetiyor

Devlet, asgari ücretliye yardım için kolları sıvadı. Aile Bakanlığı son dakika yeni yardımı duyurdu. Şartları taşıyan asgari ücretlilere de 7500 TL aile yardımı verilecek.

Asgari ücretliye 7500 TL devlet yardımı! Haneden bir kişi başvursa yetiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım ödemeleri 2023 yılında da aralıksız olarak devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi kişilere verilen sosyal yardımlara ek olarak Asgari ücretli çalışanlara da nakdi destek veriliyor. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında sağlanan ödemeler belirli kriterler doğrultusunda asgari ücretle çalışanlar için de sunuluyor. Peki, aile destek yardımı başvuru şartları neler? Kimler aile destek yardımı alabilir?

Türkiye aile destek yardımı, aile Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile geçtiğimiz yıldan bu yana Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere ödeniyor. Aile Destek yardımının diğer sosyal yardımlardan farkı ise Asgari ücretli ve emeklilere de veriliyor olması. Gelir kriterine uygun olan herkes aile destek yardımı için başvuru yapabiliyor. Yani asgari ücretliler de kriterleri sağlamaları durumunda yardım alabiliyor. Peki, aile destek yardımı başvuru şartları neler? Kimler aile destek yardımı alabilir?

TÜRKİYE AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan Türkiye Aile Destek yardımının en önemli başvuru şartı gelir kriteri. Yani hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise çalışma durumuna bakılmadan aile destek yardımı alınabiliyor. Bu sebeple diğer sosyal yardımlardan farklı olarak asgari ücretliler ve emekliler de bu yardımdan faydalanıyor. Burada hane içinde kişi başına dağılan gelir öne çıkıyor. Çalışma durumu fark etmiyor. Yani şartları Taşıyan Asgari ücretli ve emekli de aile yardımı için başvuru yapma şansına sahip oluyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN DEVAM EDİYOR

Türkiye Aile Destek paketi başvuruları e-devlet üzerinden devam ediyor. Yardımdan yararlanmak isteyenler e-devlet giriş yaptıktan sonra aile yardımı yazarak başvuru formuna ulaşabiliyor. Burada gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da T.C kimlik kartınızla birlikte başvuru yapabilirsiniz. Aile yardımı için hane İçinden bir kişinin başvuru yapması yeterli oluyor.

AİLE YARDIMI 2023 NE KADAR?

2023 aile yardımı ne kadar? Türkiye Aile Destek yardımına zam geldi mi? Yeni yılda Bu soruların yanıtı da çok merak ediliyordu. Ancak Kasım ayında yapılan düzenleme sonrasında aile yardımına herhangi bir ek zam yapılmadı. Aile destek yardımı gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda aile yardımından faydalanan ve Anaokulu anasınıfı düzeyinde çocuğu olan ailelere de 450 ile 650 TL arasında çocuk destek bileşeni veriliyor. Çocuk destek bileşimini ödemesi doğrudan çocuğun kayıt yaptırıldı anaokuluna gönderiliyor.

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