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Asgari ücretliye 3000 TL bayram ikramiyesi duyurusu yapıldı! Müjde gibi müjde geldi

Müjde gibi müjde! Bayram ikramiyesi asgari ücretliye de verilecek. Hem de tam 3000 TL olarak Ramazan Bayramı öncesi ödenecek.

Asgari ücretliye 3000 TL bayram ikramiyesi duyurusu yapıldı! Müjde gibi müjde geldi

Asgari ücretle çalışanların heyecanla beklediği son dakika müjdesi geldi. Çalışanlara bayram ikramiyesi verilecek. Hem de tam 3.000 TL olarak Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak. Taban maaş ise 15.000 TL'ye yükseldi. Ramazan bayramına doğru geri sayım sürerken asgari ücretliler bu haberle birlikte sevinçten havalara uçacak. Asgari ücretlinin çifte Bayram'ı şimdi başlıyor. İşte asgari ücretliye bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen detaylar…

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı zam haberlerinde. Özellikle asgari ücretli çalışanlar maaş zammı beklentisi içinde uzun zamandan beri hükümetten bir açıklama istiyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi asgari ücretlilerin bayram ikramiyesi için de beklentileri bir hayli yüksek. Neyse ki bazı asgari ücretliler Bayram öncesinde oldukça şanslı. Çünkü asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. O belediye çalışanlarına tam 3000 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeyecek. Üstelik taban Maaşlar da 15.000 TL'ye yükseldi. Ramazan Bayramı öncesi çalışanların başına tarih kuşu kondu nokta İşte en düşük maaş ve asgari ücretliye bayram ikramiyesi ile ilgili çok önemli gelişmeler...

ANLAŞMA TAMAMLANDI İMZALAR ATILDI

Asgari ücretlinin taban maaşını değiştiren karar Kartepe Belediyesi ve belediye Sendikası arasında imzalanan sözleşme oldu. Sözleşmeye göre belediye çalışanlarına taban maaş olarak 15.000 TL ödeme yapılacak. Yapılan iş sözleşmesinde Asgari ücretli çalışanların günlük ücretlerinin en az 515 TL olacağı belirlendi. Üstelik karar geriye dönük olarak işleyecek. Yani ocak ayından bu yana alınan maaşların Aradaki farkı da asgari ücretli çalışanlara ödenecek. Asgari ücretle çalışanlar nisan ayında bayram öncesi zamlı maaşlarına kavuşacak.

3000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Kartepe Belediyesi ve belediyeyi Sendikası arasında yapılan sözleşme ile Asgari ücretle çalışanlara bir müjde daha verildi. Ayrıca çalışanlara tam 3.000 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi de verilecek. Üstelik Kurban Bayramı ikramiyesi daha da yüksek olacak. Çalışanlara verilecek Kurban Bayramı ikramiyesinin 5000 TL olacağı öğrenildi. Buna göre Kartepe Belediyesi çalışanları toplu iş sözleşmesi kapsamında 1 yıl boyunca en düşük 15.000 TL maaş alırken aynı zamanda yıllık 8000 TL Bayram ikramiyesini de cebine koymuş olacak. Milyonlarca Asgari ücretli çalışana Bu karar umut ışığı oldu. Şimdi hem Belediye çalışanları Hem de özel sektörde çalışan asgari ücretliler işverenlerden benzer bir hamle bekliyor.

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