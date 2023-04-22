Asgari ücretliye 3 gün içinde destek ödemesi yapılacak! PTT’den 2000 TL yardım parası alabilirsiniz

Genellikle asgari ücretle geçim sağlayan hanelerde maddi anlamda sıkıntı yaşanabiliyor. Hayat pahalılığı nedeniyle özellikle geçim sıkıntısı yaşayan kişiler faturalarını ödemekte ya da evlerinin giderlerini karşılamakta zorlanabiliyor. Bu doğrultuda yapılan açıklamaya göre asgari ücret alan kişilere ve maddi anlamda ev geçiminde zorlanan kişilere 2.000 TL maddi destek sağlanacak.

Üç gün içerisinde başvuru yapan kişiler PTT’den hızlı bir şekilde bu ödeneği alabilir. E-Devlet üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilir, daha sonrasında olumlu sonuçlandığında PTT üzerinden kolaylıkla paranızı alabilirsiniz.

BAYRAM YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

2.000 TL yardım bayram öncesi hızlı bir şekilde yapılması ile beraber ihtiyacı olan kişiler e-Devlet’ten başvuruda bulunarak PTT’ye gidip bu ücretini alabilir.

2.000 TL’ye yapılacak olan bu yardımda hane içerisinde kişi başı 1/3 asgari düzeyin olması ve hane içerisinde birden fazla çalışan kişi sayısının bulunmaması gibi şartlar aranıyor. Bu şartları sağlayan kişiler e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile birlikte hızlı bir şekilde ‘yardım ödeneği destek başvurusu’ yapabilir.

Nisan ayı boyunca devam eden yardımlar gerek PTT üzerinden gişede T.C numarası ya da kimlik kartı ile birlikte kolaylıkla alınabilir. Gişe üzerinden mümkün olduğu gibi ATM üzerinden de bu parayı çekebilirsiniz. Hızlı bir şekilde alarak bayramı daha rahat geçirebilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR

Başvurular T.C kimlik numarası ile birlikte e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Asgari ücretli bir hane içerisinde sadece bir kişi çalışan bulunan ve kişi başı 1/3 asgari ücret düşen kişilerin geneli bu yardımdan faydalanabilecek.

Bayram öncesi sağlanan bu kampanya doğrultusunda isteyen herkes başvuruda bulunarak daha sonrasında bu ödeneklerden yararlanabilecek. Özellikle bayramda rahat etmek isteyen asgari ücretlilere ve dar gelirli ailelere sunulan bu durum sayesinde 10.000 TL’nin üzerinde bir miktarla bayrama giriş yapılabilecek.

E-Devlet üzerinden ve bakanlık resmî sitesi üzerinden de kolayca başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca dar gelirli kişiler bu ücreti başvurduktan ve onaylandıktan sonra 3 gün içerisinde PTT üzerinden kolayca alabilir.