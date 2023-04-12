GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek

Asgari ücretle çalışanlara bayram öncesi devlet yardımı. Asgari ücretliye PTT'den 2000 TL yardım parası ödenecek. 3 gün içinde kimlik kartıyla alabilirsiniz.

Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi ne yazık ki açlık sınırının altında yaşıyor. Her geçen gün yükselen Hayat bağlılığı ve düşen Alım gücü nedeniyle asgari ücretliler zor günler geçirirken devletten destek ödemesi müjdeleri art arda geliyor. Asgari ücretliye yeni müjde PTT'den geldi. Bayram öncesi asgari ücretliye devlet yardımı verilecek. Asgari ücretle çalışanlar bayram öncesi bu destek ödemesi ile bir nebze de olsa rahatlama fırsatı elde edecek. Asgari ücretliye PTT'den 2000 TL bayram yardımı için şartlar netleşti. 3 gün içinde başvuru yapanlar ödemeyi hemen alacak.

Devlet, Asgari ücretli çalışanlar için bayram yardımı müjdesini verdi. Nakit paraya ihtiyacı olan Ramazan Bayramı öncesi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen asgari ücretliler başvuru yapmaları halinde devletten destek ödemesi alabilecek. Asgari ücretli çalışanlar için de destek ödemesi PTT'den yapılacak. Tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek. Başvuru yapan asgari ücretli çalışanlar bu ödemeden faydalanacak. Aynı zamanda gerekli kriterlere de uygun olma şartı aranıyor. Peki, asgari ücretliye hangi şartlarda bayram yardımı verilecek? PTT'den asgari ücretliye bayram yardımı başvuru koşulları ve detaylar haberimizde…

PTT'DEN ASGARİ ÜCRETLİYE 2000 TL BAYRAM YARDIMI

Asgari ücretle çalışanlar için PTT'den müjdeli haber geldi. Ramazan Bayramı öncesi geçim sıkıntısı çeken Asgari ücretli çalışanları rahatlatacak bayram yardımı ödemesini PTT verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında başvurusunu yapan asgari ücretliler ödeme alabilecek. Milyonlarca asgari ücretle ilgilendiren duyuruyu yapan aile Bakanlığı 3 gün başvuru süresi olduğunu bildirdi. Eğer Asgari ücretli çalışan gelir kriterine uygunsa E-devlet'ten başvuru yaparak bayram yardımı alma şansı var.

BAŞVURU İÇİN TEK BİR ŞART ARANIYOR

Asgari ücretle çalışanlara bayram yardımı için tek bir şart bulunuyor. O da hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şarta uygun olan çalışanlar Ramazan Bayramı öncesi başvuru yaparak 3 gün içinde ödeme alabiliyor. Artık Ramazan Bayramı'na geri doğru geri sayım başlarken geç kalmadan başvuru yapan asgari ücretle çalışanlar bayrama rahat girme imkanı bulacak. Aynı zamanda 15 Nisan tarihinde asgari ücretlilerin maaşları da yatacak. Böylece PTT yardımıyla birlikte asgari ücretlinin cebine giren para 10.500 TL olmuş olacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Eski emekli ve EYT'liye 25.000 TL promosyon! Hafta sonu müjdesi açıklandı Eski emekli ve EYT'liye 25.000 TL promosyon! Hafta sonu müjdesi açıklandı
EYT’li Olmayana Fırsat Doğdu! 15 Yıla Kadar Erken Emeklilik 2000 Sonrasına EYT’li Olmayana Fırsat Doğdu! 15 Yıla Kadar Erken Emeklilik 2000 Sonrasına
Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı
Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak
EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım
Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
SON HABERLER
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı
Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek
Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor
2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi 2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi
SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit
Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak? Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak?
Nakit ihtiyacına 6 sonra ödemeli, 60 ay vadeli kredi fırsatı! Bankadan taze çıktı Nakit ihtiyacına 6 sonra ödemeli, 60 ay vadeli kredi fırsatı! Bankadan taze çıktı
Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı