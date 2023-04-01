Asgari ücretliye 1250 TL aile yardımı yapılacak! Başvurular bugün başladı

Aile Bakanlığı Sosyal destek ödemeleri son dönemlerde sık sık araştırılıyor. Aile Bakanlığının yaptığı yardım ödemelerinin kapsama her geçen gün genişlerken yeni bir duyuru daha geldi. Nisan ayı ile birlikte yeni yardım başvuruları açılırken bakanlık bu defa asgari ücretliler için yardım duyurusu yaptı. Asgari ücret alan vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda aile Bakanlığından destek ödemesi alabilecek. Asgari ücretliye 1250 TL aile yardımı için şartlar netleşti. Başvuru detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirlilere ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri devam ediyor. Bakanlık nisan ayında da peş peşe yeni ödeme duyuruları yapıyor. Bu defa aile Bakanlığı destek ödemesi müjdesi Asgari ücretli için geldi. Başvuru yapan asgari ücretlilere nisan mayıs haziran temmuz aylarında aylık 1250 TL'ye destek ödemesi sağlanacak. Başvuru için son 10 gün kaldı. O tarihe kadar başvuru yapanlar ödemeden yararlanacak. Aile Bakanlığı aile yardımıyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPAN ASGARİ ÜCRETLİ ALACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nisan ayı sosyal yardım ve destek ödemeleri için bu sabah saatlerinde duyuru yaptı. 10 gün içinde başvuru yapan Asgari ücretli çalışanlara bakanlıktan aile yardımı verilecek. Aile yardımı başvuruları e-Devlet'ten ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılacak. Aylık 1250 TL'ye Varan Sosyal destek ödemesi asgari ücretlilere PTT üzerinden ödenecek. Başvuru esnasında IBAN numarası veren hakları ücretli çalışanlar ödemelerini banka hesaplarından da alma imkanına sahip olacak.

BELİRLİ ŞARTLARI TAŞIYANLARA VERİLİYOR

Aile Bakanlığı aile yardımı ödemesinden faydalanmak için bazı şartlara bakılıyor. Belirli şartları taşıyanlar başvuru yapmaları durumunda destek ödemesi alabiliyor. Aile yardımı çalışma şartına bakılmaksızın hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda ödeniyor. 2022 yılında ilk kez uygulanan bu yardım ödemesi 12 ay boyunca devam ediyor. Yani hane İçinden bir kişinin başvuru yapması durumunda tekrar başvuruya gerek olmadan 12 ay düzenli destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın yardımı 850 TL'den başlıyor hane içinde kişi başına düşen gelir durumuna göre 1250 TL'ye kadar yükseliyor.

ÇOCUKLU AİLELERE DAHA FAZLA DESTEK VERİLİYOR

Asgari ücretle çalışanlara verilen 1250 TL aile yardımı hane içinde yaşayan ve Anaokulu ya da Anasınıfına giden çocuk olması durumunda değişiyor. Bakanlık çocuklu ailelere daha fazla destek ödemesi yapıyor. Yine gelir durumuna göre çocuk başına 350 TL ile 650 TL arasında değişen çocuk destek bileşeni ödemesi de veriliyor. Asgari ücretle çalışanlar 2 ödemeden aynı anda yararlanabiliyor.