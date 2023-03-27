Asgari ücretlinin ayağını yerden kesecek zam açıklaması! Formüller belli oldu, asgari ücrete ek zam geliyor

Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına ek zam bekliyordu. Özellikle emeklilere verilen ara zam sonrası asgari ücretlilerin talepleri artarken az önce bomba müjde geldi. AK Parti hükümeti Düğmeye bastı asgari ücrete ara zam verilmesi için formüller masaya alındı. Ayrıca AK Parti'nin aklındaki rakamında ortaya çıktı öğrenildi. Peki, Asgari ücrete ne kadar ek zam gelecek? Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete nefes kesen müjde haberimizde…

Yaklaşan Genel seçimlerle birlikte herkesin aklında ara zam haberleri var. Emekliler geçtiğimiz günlerde istediğini almış en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Bir yandan 7.500 TL üstü maaş alan emeklinin beklentisi devam ederken bir yandan asgari ücretle çalışanlar da maaşlarına ara zam yapılmasını bekliyor. Asgari ücrete ara zam konusunda yeni bilgiler var. Yaşanan son dakika gelişmeleri Asgari ücretli bir hayli sevindirecek gibi görünüyor. Çünkü hükümet Düğmeye bastı asgari ücrete ara zam kesinleşti. Temmuz ayını beklemeye de gerek yok seçim öncesi asgari ücret artacak… Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete seçim zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde zam haberleri yağmur gibi geliyor. Önce emekli maaşlarına yapılan ara zam Şimdi de asgari ücrete ek zam gündemde. En çok konuşulan konulardan biri Asgari ücrete ne kadar zam geleceği. Asgari ücretle çalışanlar maaşlarının en az 10.000 TL olmasını istiyor. İşverenler ise zamma sıcak bakmıyor. Zaten ekonomik sıkıntı yaşayan hiç verenler Asgari ücretin 10.000 TL olması halinde birçok kişinin iş yerini kapatmak zorunda kalacağını düşünüyor. Diğer yandan AK Parti hükümetinin asgari ücrete seçim zammı konusunda düğmeye bastığı iddia edildi.

MASADAKİ FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI

Ankara kulislerinden gelen ilk bilgilere göre ise AK Parti'nin masasında 3 formül bulunuyor. Asgari ücrete seçim öncesi %25-30 ya da 40 oranında zam gelebilir. Yapılan maaş hesaplaması ise şu şekilde:

Zam oranı: Yüzde 25

Eski asgari ücret: 8.500 TL

Yeni asgari ücret: 10.625 TL

Zam oranı: Yüzde 30

Eski asgari ücret: 8.500 TL

Yeni asgari ücret: 11.050 TL

Zam oranı: Yüzde 40

Eski asgari ücret: 8.500 TL

Yeni asgari ücret: 11.900 TL

Asgari ücrete seçim zammı konusunun nisan ayında masaya yatırılacağı ve kesinlikle kazanacağı düşünülüyor. Yani seçim öncesi asgari ücretle çalışanlara da hükümetten müjdeli haber gelebilir.