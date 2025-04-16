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Asgari ücretlilere nakit desteği; Vakıfbank bu taksitle 250.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor!

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasında 250 Bin TL kredi çeken asgari ücretli ne kadar taksit ödeyecek? Tüm detaylar ve Halkbank’ın yeni kampanyası burada!

Asgari ücretlilere nakit desteği; Vakıfbank bu taksitle 250.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor!

Ekonomik zorluklar, vatandaşları ihtiyaç kredilerine yönlendiriyor. Bu kapsamda Vakıfbank ve Halkbank, düşük gelir grubuna özel olarak geliştirdiği kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Vakıfbank, asgari ücretlilere özel 250.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Bu krediye başvuran asgari ücretli bir vatandaş, 12 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabiliyor. 

Vakıfbank 250.000 TL Kredi Çeken Asgari Ücretliden Ne Kadar Taksit Alıyor?

Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Oranı Tahsis Ücreti Aylık Taksit Efektif Yıllık Faiz

250.000 TL 12 Ay %4,79 1.250 TL 30.191,47 TL %108,93

💡 Bilgi Notu: Aylık 30.191 TL taksitle ödenen bu kredi, toplamda bir yılda 360.000 TL’den fazla geri ödeme anlamına geliyor. Bu da faiz yükünün oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

7,5 Milyon Asgari Ücretlinin Gözdesi: İhtiyaç Kredisi ile Nefes Alma Zamanı

Türkiye genelinde 7,5 milyondan fazla asgari ücretli bulunuyor. Artan enflasyon, yüksek yaşam maliyetleri ve borç yükü altında ezilen vatandaşlar, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak adına bu tür kampanyalara yöneliyor. Bankalar da bu potansiyeli görerek, kredi ürünlerini bu gruba göre yeniden şekillendiriyor.


Kimler Başvurabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Düzenli gelir belgesi sunmak

Kredi notunun banka kriterlerine uygun olması

18 yaşını doldurmuş olmak

Kaynak: Daha fazla bilgi için Vakıfbank’ın resmi internet sitesi: vakifbank.com.tr

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