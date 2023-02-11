Asgari ücretlilere 8000 TL karşılıksız ödeme! 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor, süreyi kaçıran alamıyor - 2023 yılı yeni asgari ücret geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında belli olmuştu. Asgari ücret tespit komisyonunun yaptığı görüşmeler sonucunda yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında ödenecek olan asgari ücretin 8500 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücret ile birlikte birçok ödemede de artış oldu.

Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. Asgari ücretli olarak çalışan ve kendi isteği ya da kusuru dışında işsiz kalan kişileri ödenecek yeni işsizlik maaşı 8000 TL'ye kadar yükseldi. Ancak işsizlik maaşı almak için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Şartları taşıyan kişilere aylık 8000 TL'ye Varan maaş bağlanabiliyor. Peki, işsizlik maaşı ödemesi başvuru şartları neler? 2023 en az ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendi isteği, hatası ya da kusuru dışında işsiz kalan kişilere yeni İş bulana kadar hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden önce son 120 gün içinde mutlaka hizmet vaktine tabi olmak gerekiyor. Ayrıca işsizlik maaşı şartlarından biri de son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemek. Bu şartları Taşıyan kişilerin iş akdini feshedilmesinden sonra 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. 30 gün kritik süreç olarak biliniyor ve daha uzun süre sonra başvuru yapanlara işsizlik maaşı ödemesi yapılmıyor.

2023 İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan zam sonrası 2023 işsizlik maaşı miktarı da arttı. Bildiğiniz üzere işsizlik maaşı asgari ücrete göre hesaplanıyor. Yeni yılda asgari ücrete %54 oranında zam yapılmış ve yeni asgari ücret 8.500 TL olmuştu. Çalışanların Ne kadar işsizlik maaşı alacağı asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İşsizlik ödeneğinde alt sınırı Asgari ücretin %40'ı kadar olurken üst sınır ise %80'i üzerinden hesaplanıyor. Buna göre 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 4.300 TL olurken en yüksek işsizlik maaşı ise 4006 TL oluyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvenlik kurumundan İşsizlik maaşı alabilmek için aranan şartlar şöyledir:

Kendi istek ve kusuru dışında iş akdinin sonlanması,

Hizmet akdinin sona ermesi öncesi son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshi öncesi son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırmış olmak,

Hizmet akdinin feshinin ardından 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine şahsen ya da internet üzerinden başvuru yapmak.