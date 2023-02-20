Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu

Milyonlarca asgari ücretle çalışana ek ödeme müjdesi geldi. Az önce duyuru yapıldı. Asgari ücret değişti. 8.500 TL olan net asgari ücrete ek 1000 TL ödeme verilecek. Yani asgari ücret Haziran ayına kadar 9.500 TL olarak hesaplara yatacak. Tüm çalışanları ilgilendiren son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde…

Türkiye'de bulunan milyonlarca asgari ücretle çalışan için maaş zammı Aralık ayında belli olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını sonucuna göre yeni asgari ücret 8.500 TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücrete duyururken ara zam sinyali vermeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl Haziran ayında da yine asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmuştu. Fakat asgari ücretlinin beklediği haber erken geldi. Asgari ücretliye 1000 TL Ek ödeme verilecek. Haziran ayına kadar her ay 1000 TL Ek ödeme asgari ücretle çalışanların hesaplarına yatacak. Peki, yeni asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücretli ne kadar maaş alacak?

ASGARİ ÜCRET NET 8500 TL OLMUŞTU

Milyonlarca çalışan için net asgari ücret Aralık ayında belli olmuştu. Asgari ücret tespit Komisyonu görüşmeleri sonucunda 2023 yılında ödenecek olan asgari ücretin net 8.500 TL olacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücret açıklaması yaparken aynı zamanda ara zam sinyali de vermişti. Erdoğan açıklamasında olağanüstü bir durum olması halinde ara zam yapmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası asgari ücrete ara zam beklentisi arttı.

1000 TL FATURA DESTEĞİ DE VERİLECEK

Asgari ücret zammı sonrasında bir sevindirici haber daha geldi. Asgari ücretle çalışanlara işverenler tarafından Haziran ayına kadar maaşa ek bin TL ısınma yardımı verilecek. Yani asgari ücret çalışanların hesabına 9.500 TL olarak geçecek.

DEPREM BÖLGESİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Buna ek olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgesinde Asgari ücretle çalışanlara kısa çalışma ödeneği verileceği de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre deprem bölgesinde ödenecek olan kısa çalışma ödeneği şu şekilde:

10.008 TL brüt maaş – 6.004,80 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.

13.000 TL brüt geliri olanlara – 7.800 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.

15.000 TL brüt geliri olanlara – 9.000 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.

20.000 TL brüt geliri olanlara – 12.000 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.

25.000 TL brüt geliri olanlara – 15.000 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.

30.000 TL brüt geliri olanlara – 15.012 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.

35.000 TL brüt geliri olanlara – 15.012 TL kısa çalışma ödeneği sağlanacak.