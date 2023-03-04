Asgari ücretliler dikkat! 1000 TL ek yardım ödemesi için son 3 ay kaldı, sakın kaçırmayın

Asgari ücretle çalışanları için Kasım ayında TBMM’den geçen yasa ile birlikte doğalgaz yardımı başlamıştı. Maaşa ek 1000 TL olarak yapılan doğalgaz yardımı için geri sayımda başladı. Ek ödeme almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Çünkü ödemeler Haziran ayında sona erecek. Peki, asgari ücretliye 1000 TL Ek ödeme kim tarafından veriliyor? Asgari ücretliye doğalgaz yardımı başvuru şartları var mı?

Asgari ücretle çalışanlar için doğalgaz yardımı oldukça önemli. Çünkü Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle her geçen gün fatura ödemek zorlaşıyor. Bu durumda da verilecek her türlü ek ödeme Asgari ücretli için büyük önem taşıyor. Kasım ayında Türkiye Büyük Millet meclisinden geçen karar doğrultusunda artık işverenler Asgari ücretle çalışanlara verdikleri 1000 TL'ye kadar fatura yardımı için vergi ve prim ödemiyor. Ancak bu ödemeler için geri sayım başladı. 3 ay sonra süre doluyor. Peki, asgari ücretliler ısınma yardımı için başvuru yapmak zorunda mı? Isınma yardımı nasıl alınır?

ASGARİ ÜCRETLİYE FATURA YARDIMI

Kasım ayında TBMM’den geçen karar doğrultusunda artık işverenler Asgari ücretli çalışanlara verdikleri 1000 TL'ye kadar fatura yardımı için prim ya da vergi ödemesi yapmıyor. Maaşa ek 1000 TL fatura yardımı ödemesi doğrudan asgari ücretlinin hesabına geçiyor. Ancak işverenlerin çalışanlarına ısınma yardımı vermesi zorunlu değil. Sadece isteyen işverenler çalışanlara fatura yardımı veriyor. Asgari ücretlilerin de ısınma yardımı almak için başvuru yapması şartı bulunmuyor.

HAZİRAN AYINDA SONA ERECEK

Asgari ücretliye ısınma yardımı haziran ayında sona erecek. Yani ödemeler için geri sayım başladı 3 aylık bir süre kaldı. Hala ısınma yardımı almayan asgari ücretliler işverenlerinden talep edebilirler. Haziran ayına kadar 1000 TL'ye Varan ısınma yardımı için herhangi bir vergi ya da sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Yani şu anda 8.500 TL olan asgari ücret bu yardımla birlikte 9.500 TL'ye yükselecek.

MAAŞA EK OLARAK ÖDENECEK

Asgari ücretle çalışanların maaşına ek olarak verilecek olan ısınma yardımından prim ve vergi kesintisi de olmayacağı için net 1000 TL hesaba geçecek. Bu sayede asgari ücretliler özellikle kış aylarında yüklü gelen doğalgaz faturalarını daha rahat ödeme imkanı elde edecek.