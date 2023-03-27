Asgari ücretli yıkıldı! Asgari ücrete seçim zammı hayal oldu, Ak Parti’den son dakika açıklaması

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oldukça heyecanlı. Genel seçimler öncesinde zam haberleri de peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükselmişti. Asgari ücretli çalışanlar da maaşlarına zam haberi bekliyordu. Kulislerde asgari ücrete zam geleceği seçim zammı sonrası yeni asgari ücretin 10.000 TL olacağı öne sürülüyordu. Ancak milyonlarca asgari ücretliyi hüsrana uğratacak açıklama son dakika geldi. Peki asgari ücrete zam var mı yok mu? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde emeklinin beklediği zam haberi verilmişti. En düşük emekli maaşına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2.000 TL'lik zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bu zam sonrası asgari ücret zammı da bekleniyordu. Asgari ücrete seçim zammı gelecek mi? asgari ücrete zam var mı sorusunun yanıtı 7 milyondan fazla Asgari ücretli çalışan tarafından araştırılıyordu. Ancak milyonlarca Asgari ücretli yıkılacak. Çünkü AK Parti hükümeti asgari ücrete zam konusundaki Tartışmalara son noktayı koydu.

ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ZAMMI GELECEK Mİ GELMEYECEK Mİ?

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek. Seçim öncesinde asgari ücrete zam var mı yok mu sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından merakla araştırılıyor. Hükümet en düşük emekli maaşına zam yapmış ardından dul ve yetim aylıklarına da zam gelmişti nokta Gazi maaşlarına da zam yapılması ile birlikte Asgari ücretli çalışanlar umutlanmıştı. Ankara kulislerinde de asgari ücrete zam yapılacağı ve yeni asgari ücretin 10.000 TL olacağı yönünde iddialar vardı. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle zam bekleyen asgari ücretle çalışanlar bugün gelen haberle resmen yıkıldı.

ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM KAPILARI KAPANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin uzun süreden beri devam eden asgari ücrete seçim zammı tartışmalarına son noktayı koydu. Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ile birlikte milyonlarca asgari ücretlinin hayallerini yıktı. Enflasyonun gerilediğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enflasyonun gerilediğini belirterek şu anda asgari ücrete zam yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Yani asgari ücret 8.500 TL olarak kalacak. Üstelik Temmuz ayında da asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği Şu an için belirsiz. Fakat yine de asgari ücretli çalışanlar seçim öncesi zam konusunda umutlu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.