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Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi!

Asgari ücretle çalışan vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden arttı ve 734 TL’ye yükseldi. İşte asgari ücretliyi adeta vuran o yükselişin detayları...

Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi!

2023 senesi için asgari ücret üzerinden BİSAM, yoksulluk ve açlık sınırı verilerini duyurdu. Asgari ücretle geçinen vatandaşlar için daha 2023 yılının başında Şubat verileri gösterdi ki asgari ücretteki açlık sınırı 9.234 TL oldu. BİSAM’ın verilerine göre ise yoksulluk sınırı tam 31.939 TL oldu. Verilere göre fark ise 734 TL olarak açıklandı. İşte tüm detaylar... 


2023 yılı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini araştıran BİSAM (Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi), açıklama yaptı. Açıklamada ise veriler şimdiden asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını gösterdi. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 734 TL olarak belirlendi. 


BİSAM tarafından açıklanan açlık sınırı verileri 


BİSAM, yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı öğünler ile yaptığı aylık masrafı hesaplayarak açlık sınırının Şubat ayında 9 bin 234 TL olduğunu açıkladı. Kamu hizmetleri, kira, eğitim, ulaşım, giyim ve tıbbi bakım giderleriyle beraber ise BİSAM’ın açıkladığı Şubat ayı yoksulluk sınırı ise 31 bin 939 TL oldu. 


Şubat ayı verilerini açıklayan BİSAM (Birleşik Metal - İş Araştırma Merkezi), 2023 Ocak ayında açlık sınırının 8 bin 782 TL olduğunu hesaplamıştı. Verilere göre yetişkin bir erkeğin dengeli ve sağlıklı bir beslenme sağlaması için yemek masrafının 2 bin 385 TL olduğunu belirtmişti. Bu bir aile için ise 8 bin 782 TL masraf olarak çıkarılmıştı. 


Et ve süt ürünleri en yüksek grup 


Şubat ayı 2023 verilerine bakıldığı zaman ayrıca en yüksek harcamanın et ve süt ürünlerinde olduğunu belirtmişti. 115,41 TL ile et ve süt ürünleri için açıklama yapan BİSAM, balık, et ve tavuk tüketiminin minimum düzeydeki masrafını 53,74 TL olarak hesaplarken 52 TL olarak da günlük meyve ve sebze masrafını çıkarmıştı. 23,4 TL’nin ise günlük olarak ekmek için harcandığını belirten BİSAM, akaryakıt ürünlerini ise 19,5 TL olarak belirtti. Bu noktada yumurta için 7 TL, bal, şeker, pekmez, reçel harcamalarının ise 8,84 TL olarak günlük maliyetini çıkardı. 

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