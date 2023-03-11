Asgari ücretli, memur ve emekliye seçim öncesi zam jesti! Zam oranı netleşti yeni zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna belli oldu

Yaklaşan genel seçimler öncesi emekli asgari ücretli ve memur için bomba üstüne bomba müjdeler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. Seçimlerde şu an için 3 aday belli oldu. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Zafer partisinin adayının ise Sinan Oğan olduğu açıklanırken ilerleyen günlerde Muharrem İnce'nin de adaylığını açıklaması bekleniyor.

Seçim heyecanı bir yandan yaşanırken bir yandan da partilerin seçim vaatleri merak konusu oldu. Özellikle gözler AK Parti hükümetinin seçim vaatlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kurmaylarına milletin isteklerine kulak vermeleri talimatında bulunmuştu. Bu yönde çalışmalarına aylar önceden başlayan AK Parti hükümeti EYT düzenlemesi ve 3600 ek göstergeyi hayata geçirdi. Şimdi ise gözler memur ve emeklinin taleplerinde. Aynı zamanda asgari ücretlilerinde ek zam beklentisi bulunuyor. Dün itibariyle seçim çalışmalarına start veren AK Parti'nin şimdi maaşlara ek zam düzenlemesi yapması bekleniyor.

SEÇİM ÖNCESİ MAAŞLARA ZAM JESTİ GELİYOR

Yaklaşan genel seçimler öncesinde Ankara kulislerinde dolaşan ilk bilgiler seçim öncesinde maaşlara ek zam jestinin yapılacağı yönünde oldu. Başkent kulislerinde dolaşan iddialara göre hem memur hem emekli hem de asgari ücretliye ek zam yapılacak. Üstelik zam oranları bile konuşulmaya başlandı. Genel seçimlerin maaşlara etkisinin büyük olacağı konuşulurken AK Parti hükümetinin seçimi kaybetmemek için emekli memur ve asgari ücretlilere Kallavi zam yapmayı planladığı da iddialar arasında yer alıyor.

%15 VE 45 ARASI ZAM YAPILABİLİR

Yılbaşında yapılan zamlar artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle eriyip gittiği için hem emeklinin hem memurun hem de asgari ücretlinin ek zam beklentisi bulunuyor. Henüz kesin değil ancak maaşlara Nisan ayından itibaren ara zammın yansıyacağı iddialar arasında yer alıyor. Tam oranı konusunda öne çıkan rakamlar ise %15 ile 45 arasında. Bu oranlar gerçek çıkarsa emekli ve memurun cebi biraz da olsa rahatlayacak. Asgari ücretliyse 2023 yılında tüm zamanların rekor zamanını almış olacak. Az çünkü asgari ücretliye Ocak ayında %54'ün üstünde zam yapılmıştı.