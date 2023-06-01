Asgari ücretli, memur, emekli ara zam netleşti! Hazır olun maaş zamları bomba olacak

Asgari ücret zammı, memur maaş zammı ve emekli maaş zammı bu yılın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Temmuz ayına doğru geri sayım sürerken maaşlara ne kadar zam yapılacak sorusuna da yanıt aranıyor. Bir yandan Enflasyonun önlenemez Yükselişi bir yandan hayat pahalılığının artması bir yandan da seçim sonrası döviz kurları maaş zamları konusunda belirleyici olacak. Peki, Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete emekli maaşlarına ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte son dakika asgari ücret zammı haberi…

CUMHURBAŞKANINDAN MİLYONLARA ZAM MÜJDESİ

Milyonlarca memuru emekli ve Asgari ücretli vatandaş maaş zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaları dört gözle bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların yüzünü güldürecek açıklamayı Geçtiğimiz günlerde seçim sonrası katıldığı canlı yayında yapmıştı. Her kesimin beklentilerini karşılayacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşlara okkalıdan geleceğini açıklamıştı. Maaş zamları için tarih belli. Temmuz ayında Maaşlar artacak. Emekli maaşları memur maaşları ve asgari ücrete temmuzda Okkalı zam gelecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşı ile ilgili Geçtiğimiz günlerde bir konuşma gerçekleştirmişti. Böylece en düşük memur maaşının 22.000 TL olduğu açıklanmıştı. Buna ek olarak kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi de imzalanmıştı. Kamu işçilerine verilen zam oranı refah Payı dahil %45 olurken taban maaş ise 15.500 TL'ye yükselmişti. Şimdi gözler asgari ücrete ve emekli maaşları ile memur maaşlarına yapılacak zamlarda.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2023

En çok merak edilen konu ise asgari ücret zammı. Asgari ücrete ara zam için tarih belli Temmuz ayında Maaşlar artacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda net konuşmuştu. Asgari ücrette beklenen artış oranı ise %50'ye yakın oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret zammının 550 dolar seviyesinde olacağını söylemişti. Bu durumda yeni asgari ücret Temmuz ayında 12.500 TL olacak. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.