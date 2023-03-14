Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak

TBMM'de kabul edilen EYT yasası sonrası Milyonlarca kişi emekli olabilmek için dilekçe vermeye başladı. EYT'liler bir yandan Mart ayı sonuna kadar dilekçelerini tamamlamayı ve emekli olmayı planlarken bir yandan da ara zam ve ek ödemelerin neler olduğunu merak ediyor. EYT düzenlemesinin çıkması sonrasında bankalar kolları sıvadı. Aynı zamanda hükümette bu konuda devreye girdi. Peki ek zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Asgari ücretli eski emekli ve EYT'li için büyük zam müjdesi haberimizde…

EYT yasası nihayet çıktı. Milyonlarca kişi Mart ayında emeklilik dilekçesini vermek için sosyal güvenlik kurumlarına ve resmen e-devlet kapısına akın etti. EYT düzenlemesi ile birlikte sadece EYT'lilere değil Hem Asgari ücretle çalışanlara hem de eski emeklilere zam müjdesi geldi. Uzman isim zam detaylarını tek tek anlattı. Zamlı ödemelerin hesaplara geçeceği tarihlerde açıklandı. Asgari ücretliler, eski emekliler, EYT'liler o tarihte hesaplarını kontrol etsin. Binlerce liralık ödeme aktarılacak. Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Milyonlarca kişinin Uzun yıllardan bu yana beklediği EYT yasası 3 Mart 2023 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaş şartı aranmayan EYT düzenlemesi ile birlikte prim gün sayısı ve diğer şartları Taşıyan 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik yolu açıldı. EYT ile emeklilik şartlarını yerine getirenler başvuru işlemlerini de yapmaya başladı. EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağı merak edilirken uzman isimden hem EYT'liye hem eski emekliye hem de asgari ücretliyi ilgilendiren Zamlı maaş açıklaması geldi.

BU KİŞİLERİN BAŞINA TALİH KUŞU KONDU

Mart ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini veren EYT'liler Nisan ayından itibaren ilk maaşlarına kavuşacak. Üstelik EYT'lilerin maaşları zamlı olarak hesaplara yatacak. Çünkü milli gelirin artması Dolayısıyla emekli maaşlarında da artış olacak. Milli gelir sadece EYT'lilerin maaşlarını değil aynı zamanda 2023 yılı ocak ayından itibaren emekliliğini hak eden eski emeklilerin maaşlarını da etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞINDA 648 LİRA ARTIŞ OLACAK

Diğer yandan EYT yasası ile maaş artışı Asgari ücretli çalışanları da etkiliyor. Düzenlemeden faydalanarak emekli olacak olan EYT'liler çalışmaya devam etmeleri durumunda sosyal güvenlik destek priminden faydalanacak nokta bu durumda EYT'liler emekli olduktan sonra da aynı yerde çalışmaya devam ederse maaş artışına sahip olacak. yani Asgari ücretli Bir çalışanın maaşında 638 lira artış yaşanacak. Bu durumda EYT'li kişilerin alacağı asgari ücret 9145 TL'ye yükselmiş olacak.

ESKİ EMEKLİYE DE ZAM MÜJDESİ

Eski Emeklilerin de EYT yasası ile birlikte yüzü gülecek. Çünkü eski emekliye de yeni bir zam müjdesi daha geldi. EYT yasasının çıkması sonucunda bankalar Maaş promosyonu rakamlarını değiştirmeye başladı. Yani emekliye verilecek olan promosyonlarda ciddi bir artış bekleniyor. Bu artıştan sadece EYT'li olanlar değil tüm emekliler yararlanma şansını elde edecek.