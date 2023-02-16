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Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor

Bankalardan emekli, asgari ücretli, işsiz herkese nakdi destek açıklaması geldi. Başvuru yapanlara 3 ay geri ödemesi 100.000 TL nakdi destek var.

Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor

Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor. Bankalardan ihtiyacı olanlara son dakika haberi geldi. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara başvuru yaparak binlerce liralık nakdi destek olabilecek. Asgari ücretle çalışan emekli işsiz ev hanımı dul ve yetim herkes bu ödemeden faydalanabilecek. Üstelik bankalar 100.000 TL’ye kadar kullanacağınız düşük faizli kredi kampanyalarında 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı da sunuyor.

Acil nakit ihtiyacı olan ve toplu para arayan vatandaşlar için bankalardan güzel haber geldi. Hemen başvuru yapanların hesaplarına düşük faizle 100.000 TL kredi tanımlanıyor. Başvuru şartları da herkese uygun. Bankalar gelir belgesiz ve kefilsiz olarak nakdi destek verecek. Kredi notuna göre verilecek olan 100.000 TL nakdi destek 24 ay vadeli ve üç ay geri ödemesiz olarak sunulacak. 100.000 TL düşük faizli kredi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

BANKALARDAN NEFES ALDIRACAK KAMPANYA

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Her geçen gün nakit paraya olan ihtiyaç artarken bankalarda Bodrum’da nefes aldıracak kampanyalar yapıyor. Birçok bankadan bugün düşük faizli kredi duyurusu geldi. Başvuru yapan vatandaşlara 100.000 TL’ye varan nakdi destek sağlanacak. Düşük faizli kredi kampanyası kapsamında 24 ay vade imkanı sunulurken aynı zamanda üç ay geri ödemesiz dönem de sağlanacak. Bankaların kredi başvuruları için şartlar belli oldu. Peki, kimler düşük faizli kredi alabilir?

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bankalar tarafından başlatılan düşük faizli kredi kampanyasında başvuru şartları tek tek açıklandı. Bu kredi imkanından faydalanmak isteyenlerin öncelikle 18 yaşından büyük olmaları ve gelire sahip olmaları gerekiyor. Gelir belgesi olarak verilecek olan kredi de gelir durumu TC kimlik no üzerinden sorgulanabiliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Peki, hangi bankalar düşük faizli kredi veriyor? Gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileri? Başta kamu bankaları olmak üzere bir çok bankanın şu anda başlamış olan düşük faizli kredi kampanyası bulunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 1.79’dan başlayan faiz oranları ile kredi desteği sağlıyor. Bunun yanında özel bankalardan Akbank, garanti bankası, Türkiye İş Bankası, ING Türkiye, TEB bankası, Finansbank gibi bankalardan da yine 1.89 faiz oranı ile düşük faizli kredi kullanmak mümkün.

PTT bank da sadece emekliler için düşük faizli kredi kampanyası yapıyor. 80 yaşından küçük olan emekliler PTT banka başvuru yapmaları halinde 80.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi kullanabiliyor.

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