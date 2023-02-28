Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal yardım duyurusu yaptı. Herkese nakit yardım verilecek. Tek bir şartla hesaplara anında 7500 TL – 15.000 TL arası karşılıksız ödeme geçecek. Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi herkes alabiliyor. Başvuru şartları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Devlet, her ay milyonlarca vatandaşa kucak açıyor ve sosyal yardım imkanı sağlıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yardım parası verilirken öncelikli oluyor. Ancak devlet yeni bir yardım paketine daha imza attı. Bu defa sadece ihtiyaç sahipleri değil asgari ücretli ve emekli kişiler de devletten yardım parası alabiliyor. Tek bir şart var. O şartı taşıyan herkes başvuru yaparak 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım parası alma hakkına sahip oluyor. İşte devletten nakdi yardım almak için şartlar.

BU YARDIM HERKESE VERİLİYOR

Nakdi yardım, devlet tarafından ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara verilen ödemelere deniyor. Devlet, sosyal yardım ödemelerini yaparken genellikle vatandaşın gelir durumuna göre ödeme yapıyor. Yani yardım almak için en önemli kriter hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Ancak bazı yardımlarda farklı şartlar da aranabiliyor. Örneğin evde bakım maaşı, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı özel kriterleri de olan yardımlar.

Ancak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan ve 12 ay boyunca devam edecek olan Türkiye Aile Destek Yardımı sadece gelir kriterine göre veriliyor ve herhangi bir çalışmama şartı aranmıyor. Yani bu yardımdan asgari ücretli ve emekli de olsanız yararlanma hakkınız var.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN VE SYDV’DEN YAPILIYOR

Türkiye Aile Destek Yardımı yaklaşık bir yıldan bu yana ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi geldi. Bu yardım ödemesinden yararlanmak isteyenler Mart ayı öncesinde başvuru işlemlerini yapabiliyor. Başvuru işlemleri ise e-Devlet’ten ya da SYDV’den yapılabiliyor. TC kimlik no son hanesine göre başvuru yapmak isteyenler Mart ayında ödeme almak için süreyi kaçırmasın.

AYLIK 850 İLE 1250 TL ARASI YARDIM

Türkiye aile destek yardımı kapsamında aylık ödemelerde belli oldu. Kişilerin gelir durumuna göre aylık 850 ile 1250 TL arasında yardım ödemesi hesaplara geçiyor. Ödemeler PTT'den ya da form doldurduğunuz sırada verdiğiniz IBAN numarası üzerinden yapılıyor.