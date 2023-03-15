Asgari ücretli de seçim zammı alacak! Sevinçten uçuran haber ilk ağızdan geldi

Yılbaşında açıklanan 2023 asgari ücret zammı %54'ün üstünde olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha o zaman asgari ücrete ara zam sinyallerini vermişti. Olağanüstü bir hal olması durumunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücrete ek zam yapmaktan çekinmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması milyonlarca çalışanın yüzünü güldürdü. Yaklaşan genel seçimler öncesinde asgari ücretliler maaşlarına ara zam bekliyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? asgari ücrete ek zam var mı?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Ocak 2023 zammı ile birlikte 8500 TL net asgari ücret almaya başlamıştı. Ancak hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ediyor ve ne yazık ki enflasyon bir türlü düşünüyor. Bu durumda da asgari ücretli çalışanlar hükümetten ek zam bekliyor. Yılbaşında %54'ün üstünde açıklanan asgari ücret zammı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesi umutlandıran Bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü bir durumun yaşanması halinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücrete ara zam yapmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi? asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek?

SEÇİM ÖNCESİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÜNDEMDE

Türkiye'de olağanüstü durumlar devam ediyor. Bir yandan yükselmeye devam eden enflasyon bir yandan dolar kurundaki hareketlilik ve sürekli artan fiyatlar vatandaşın belini büküyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi de Türkiye'yi derinden sarsmış durumda. Bu sebeplerden dolayı milyonlarca çalışan maaşlarında önemli bir iyileştirme bekliyor. Yaklaşan genel seçimler öncesinde asgari ücrete ara zam iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Enflasyonunun tahribatını hafifletmek amacıyla hükümetin asgari ücrete ek zam yapmak konusunda çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Asgari ücrete seçim zammı yapılacak iddiaları da Başkent kulislerinde yankılanıyor. Ancak şu an için bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor. Hükümetin nisan ayı için ne bu konuyu da değerlendirmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Asgari Ücret konusunda merakla takip edilen diğer bir detay ise bayram ikramiyesi. Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı 2023 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Devlet, bayram ikramiyesi ödemesini Cumhurbaşkanı kararıyla sadece emekliler ve dul ve yetim aylığı alanlar için yapıyor. Yani devlet tarafından Asgari ücretli çalışanlara herhangi bir bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıyor. Fakat işverenler kendi tercihleri doğrultusunda personellerine bayram ikramiyesi verebiliyor. O sebeple bu yılda Bayram öncesinde işverenler tarafından Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılabilir. Asgari ücretliye bayram ikramiyesi konusunda miktarı da yine işverenler belirliyor. Yani işveren kendi bütçesi doğrultusunda çalışanlarına ikramiye ödemesi yapabiliyor.