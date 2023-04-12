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Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak

Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Hayaller gerçeğe dönüyor. Asgari ücretle çalışanlara enflasyon farkı ve refah payı geliyor. Asgari ücret zammı rekora koşacak.

Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yüzünü güldürecek müjdeli haberi Cumhurbaşkanı verdi. Yılbaşında asgari ücrete %54'ün üstünde zam yapılmıştı. Ancak hayat pahalılığının her geçen gün artmaya devam etmesi ve enflasyonun yükselmesi ile birlikte çalışanların alım gücü çok düştü. Bu sebeple de milyonlarca çalışan seçim öncesi zam beklemeye başladı. Asgari ücretliye seçim zammı yapılmayacak ancak temmuzda zam rekora koşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücretli çalışanları sevinçten havalara uçuracak haberi dün verdi. Asgari ücretle çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor. Maaşlara yapılacak artış rekora koşacak.

7 milyondan fazla Asgari ücretli çalışan ne yazık ki her geçen gün düşen alım gücü nedeniyle zor günler geçiriyor. Asgari ücrete Geçtiğimiz aylarda %54 oranında zam yapılmış yeni asgari ücret 8.500 TL olmuştu. Fakat enflasyonun bir türlü düşmemesi döviz kurunun sürekli dalgalanması ve hayat pahalılığının artması nedeniyle asgari ücretli çalışanlar geçim zorluğu yaşıyor. Bu sebeple de ara zam beklentileri oluşuyor. Son Günlerin en önemli konularından biri asgari ücrete ara zam var mı yok mu tartışmaları oldu. Milyonlarca çalışanın hükümetten tek beklentisi maaşlarına ara zam yapılması. Asgari ücrete ara zam tartışmaları uzun süreden beri devam ediyor. Son olarak Türkiş tarafından açıklanan açlık sınırı ile birlikte tartışmalar yeniden alevlendi. Çünkü asgari ücret bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının bile en az 1000 TL altında kaldı. Bu durumda da asgari ücretli çalışanlar zam için baskı yapmaya başladı. Hükümet asgari ücrete Yeni bir formül geliştirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ARTIK 6 AYDA BİR OLACAK

AK Parti hükümetinin Yeni bir formül üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ara zam yapılmış asgari ücret artışı yılda 2 defa olmuştu. Emekliler ve memurlar gibi asgari ücretle çalışanlar da bundan sonrasında kalıcı artış bekliyor. Yani 6 ayda bir enflasyon ve refah Payı isteniyor. Konuyla ilgili müjdeli haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Dün seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına bu yönde talimat verdi. AK Parti kurmayları çalışmalarını tamamlarsa asgari ücrete 6 ayda bir zam sürekli hale gelecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM REKORA KOŞACAK

Milyonlarca çalışanın refah düzeyinin iyileştirilmesi için AK Parti'nin çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar arasında ara zammın kalıcı hale getirilmesi de var. Bu durumda asgari ücretliler Bundan sonra her 6 ayda bir enflasyon ve refah Payı alacak. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına bu şekilde artış yapılıyor. Eğer çalışmalar olumlu sonuçlanırsa asgari ücretle çalışanlar da artık aynı şekilde 6 ayda bir maaş zammına kavuşma imkanı bulacak. Konu ile ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde AK Parti tarafından açıklanması bekleniyor. Çalışmaların seçim öncesi tamamlanması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları arasında yer alıyor.

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