Asgari ücretli çalışanlara devletten destek! Hesaplara tek seferde 6 bin TL nakdi destek yatacak

Asgari ücretle çalışan kişiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı. O illerde yaşayanların hesaplarına 6000 TL karşılıksız nakit destek yatacak. Devlet bu ödemeyi asgari ücretle çalışanlar için verecek. Kısa çalışma ödeneği kapsamında verilecek olan Ödeme için başvuru şartı aranıyor. Peki, başvurular nasıl yapılacak ve kimler başvuru yapabilir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmak için adeta seferberlik ilan etti. Devlette deprem bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan Bu nedenle de çalışma imkanı olmayan Asgari ücretli kişilere devletten kısa çalışma ödeneği verilecek. Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli duyuru yaptı. Afet bölgesi ilan edilen 11'inde başlayacak olan kısa çalışma ödeneğine başvuru şartı aranıyor. Peki, kimler kısa çalışma ödeneği alabilir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

O İLLERDE YAŞAYAN KİŞİLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından deprem felaketinin yaşandığı ve Olağanüstü hal ilan edilen 11'inde kısa çalışma ödeneği verileceği açıklandı. Bölgede aynı zamanda işten çıkarma yasağı da getirilirken kısa çalışma ödeneğinin süresi de uzatıldı. Bölgede yaşayan asgari ücretle çalışanlar 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneği alabilecek. Kıza çalışma ödeneği miktarları da belli oldu.

NE KADAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLECEK?

Afet bölgesinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Konuyla ilgili yapılan açıklamada kısa çalışma ödeneğinin brüt maaşını %60'ı şeklinde hesaplandığı bildirildi. 2023 yılı yeni asgari ücrete göre yapılan hesaplamalarda ise maaşa göre kısa çalışma ödeneği şu şekilde olacak:

10.008 TL brüt maaş - 6.004,80 TL kısa çalışma ödeneği

13.000 TL brüt maaş - 7.800 TL kısa çalışma ödeneği

15.000 TL brüt maaş - 9.000 TL kısa çalışma ödeneği

20.000 TL brüt maaş - 12.000 TL kısa çalışma ödeneği

25.000 TL brüt maaş - 15.000 TL kısa çalışma ödeneği

30.000 TL brüt maaş - 15.012 TL kısa çalışma ödeneği

35.000 TL brüt maaş - 15.012 TL kısa çalışma ödeneği

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Devlet, kısa çalışma ödeneğini başvuru doğrultusunda hesaplara yatıracak. Ancak bu başvurunun işverenler tarafından yapılması gerekiyor. Afet bölgesinde işten çıkarma yasağı olduğu için tüm işverenlerin başvurularını yapması bekleniyor.