Asgari ücretli çalışan ve ihtiyacı olanlara 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Başvuru için son tarih

Enflasyon artışı ürün ve hizmetlere gelen zamlarla baş edilmesini güç bir duruma soktu. Vatandaşın alım gücünün düşmesiyle asgari ücretle geçinen aileler temel ihtiyaçları karşılamak noktasında dahi zorlanır bir duruma geldi. Kira, faturalar, erzak derken geriye nakdi kalmayan yüzbinlerce hane devletin bu destek ödemesinden yararlanabilecek.



Genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sağlanan destek programlarından birisi olarak hazırlanan bu sosyal yardım desteği için başvurular her zaman olduğu gibi e-Devlet adresi üzerinden yapılmaktadır. Peki, kimler 7.500 TL ödemelerden yararlanacak? Asgari ücretli hanelere sosyal yardım şartları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde...



AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Aile destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yaptıktan sonra bazı şartlara bakılmaktadır. Şartları uygun olan hanelere ise ödemeler düzenli biçimde yatmaktadır.



Özellikle geliri seviyesi az olan aileler için yapılan nakdi destek “Aile Destek Programı” olarak geçmektedir. Bu programdan yararlanmak isteyen haneler için aranan ilk şart asgari ücrete göre hanedeki kişiye düşen gelir miktarının 1.833 TL’den çok olmamasıdır. Örneğin 5 kişilik bir ailede 1 tane sigortalı çalışan var ise ve asgari ücret alıyorsa bu aile hak sahibi olabilmektedir.



AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR?



Hanedeki gelir seviyesine göre belirlenen ödemeler şu şekildedir:



450 TL altında gelir düşüyor ise 600 TL,



450 – 911,15 TL aralığında gelir kişi başına kalıyorsa 550 TL,



911,15 – 1.372,30 TL kalıyor ise 500 TL,



1.372,30 – 1.833,45 TL aralığında kişi başına gelir var ise 450 TL ödemeler her ay, toplamda 12 ay boyunca yatmaktadır.