GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Asgari ücretli çalışan ve ihtiyacı olanlara 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Başvuru için son tarih

Asgari ücretli çalışan ve ihtiyacı olanlara 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Başvuru için son tarih verildi. İşte asgari ücretlilere destek ödemesi detayları...

Asgari ücretli çalışan ve ihtiyacı olanlara 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Başvuru için son tarih

Enflasyon artışı ürün ve hizmetlere gelen zamlarla baş edilmesini güç bir duruma soktu. Vatandaşın alım gücünün düşmesiyle asgari ücretle geçinen aileler temel ihtiyaçları karşılamak noktasında dahi zorlanır bir duruma geldi. Kira, faturalar, erzak derken geriye nakdi kalmayan yüzbinlerce hane devletin bu destek ödemesinden yararlanabilecek.  


Genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sağlanan destek programlarından birisi olarak hazırlanan bu sosyal yardım desteği için başvurular her zaman olduğu gibi e-Devlet adresi üzerinden yapılmaktadır. Peki, kimler 7.500 TL ödemelerden yararlanacak? Asgari ücretli hanelere sosyal yardım şartları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde... 


AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? 


Aile destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yaptıktan sonra bazı şartlara bakılmaktadır. Şartları uygun olan hanelere ise ödemeler düzenli biçimde yatmaktadır.  


Özellikle geliri seviyesi az olan aileler için yapılan nakdi destek “Aile Destek Programı” olarak geçmektedir. Bu programdan yararlanmak isteyen haneler için aranan ilk şart asgari ücrete göre hanedeki kişiye düşen gelir miktarının 1.833 TL’den çok olmamasıdır. Örneğin 5 kişilik bir ailede 1 tane sigortalı çalışan var ise ve asgari ücret alıyorsa bu aile hak sahibi olabilmektedir.  


AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR? 


Hanedeki gelir seviyesine göre belirlenen ödemeler şu şekildedir: 


450 TL altında gelir düşüyor ise 600 TL, 


450 – 911,15 TL aralığında gelir kişi başına kalıyorsa 550 TL, 


911,15 – 1.372,30 TL kalıyor ise 500 TL, 


1.372,30 – 1.833,45 TL aralığında kişi başına gelir var ise 450 TL ödemeler her ay, toplamda 12 ay boyunca yatmaktadır.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı
SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit
4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı! 4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı!
Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek
2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi 2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi
SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek
SON HABERLER
Asgari ücretliye PTT'den 1250 TL bayram harçlığı verilecek! PTT kartı olanlar hemen baksın Asgari ücretliye PTT'den 1250 TL bayram harçlığı verilecek! PTT kartı olanlar hemen baksın
Asgari ücretli çalışan ve ihtiyacı olanlara 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Başvuru için son tarih Asgari ücretli çalışan ve ihtiyacı olanlara 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Başvuru için son tarih
Evde bakım maaşı alanlara ikramiye sürprizi! Cumhurbaşkanı onayladı 2000 TL bayram ikramiyesi onlara da yatıyor Evde bakım maaşı alanlara ikramiye sürprizi! Cumhurbaşkanı onayladı 2000 TL bayram ikramiyesi onlara da yatıyor
İş Bankası son dakika şaha kalktı! Güncel promosyon ağızları açık bıraktı İş Bankası son dakika şaha kalktı! Güncel promosyon ağızları açık bıraktı
Seçim öncesinde kredi evlenmek isteyenlere! 150.000 TL, 48 ay vade! Şartlar belli oldu Seçim öncesinde kredi evlenmek isteyenlere! 150.000 TL, 48 ay vade! Şartlar belli oldu
Hayrete düşüren indirimler o markette! 5 lt sıvıyağ 120 , zeytinyağı 180 TL! 3 Mayıs’a kadar maxi indirimler! Hayrete düşüren indirimler o markette! 5 lt sıvıyağ 120 , zeytinyağı 180 TL! 3 Mayıs’a kadar maxi indirimler!
Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor
T.C. Kimlik Üstünden Ödemeler 2 Gün Sonra Başlıyor! İkramiyeler Yanında Yatacak T.C. Kimlik Üstünden Ödemeler 2 Gün Sonra Başlıyor! İkramiyeler Yanında Yatacak